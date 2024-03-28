Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

Акторка Наталія Сумська. Фото: менеджмент проєку

Зірка серіалу "Тільки живи" Наталія Сумська пригадала історію, як її мамі передбачили народження доньки. За словами акторки — це просто співпадіння.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтервʼю для сайту 1+1.

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Акторка Наталія Сумська розповіла, що сама не дуже звертає увагу на всілякі знаки та забобони, бо немає на те часу. Хоча сама вона зіграла пророчицю.

Акторка Наталія Сумська з мамою. Фото: менеджмент проєкту

"У всі часи серед людей обовʼязково були прозорливці, віщуни, мольфари — називаємо їх усіляко. Наприклад, у поемі Лесі Українки "Кассандра" головна героїня до такої міри бачила майбутнє, що їй самій було тяжко нести цей хрест. Урешті-решт не всі хочуть знати свій життєвий шлях наперед. У кінострічці "Чорний ворон" за романом Василя Шкляра я грала Явдоху, провісницю, цілительку, помічницю повстанців. На згадку про цю роботу маю нагороду "Золота дзиґа", — розповіла акторка.

Втім в житті акторки була історія, що її мамі передбачили народження доньки.

"Як це буває з багатьма — зустрічаєш циганку і хочеш чи ні, а мусиш слухати її просторікування. Моя мати тоді була саме при надії. Ворожка швидше вгадала, що буде саме дівчинка, і що прийде на світ Божий саме у неділю — так і сталося. Це було на Київщині, у маминому селі", — поділилась Наталія Сумська.

Нагадаємо, відома телеведуча Соломія Вітвіцька показала нареченого-військового. А Ольга Сумська висловилася про думку племінника щодо її дочки.