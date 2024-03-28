Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

Актриса Наталья Сумская. Фото: менеджмент проекта

Звезда сериала "Тільки живи" Наталья Сумская вспомнила историю, как ее маме предсказали рождение дочери. По словам актрисы, это просто совпадение.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью для сайта 1+1.

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Актриса Наталья Сумская рассказала, что сама не очень обращает внимание на всевозможные знаки и предрассудки, потому что нет времени. Хотя сама она сыграла пророчицу.

Актриса Наталья Сумская с мамой. Фото: менеджмент проекта

"Во все времена среди людей обязательно были прозорливцы, прорицатели, мольфары — называем их по-всякому. Например, в поэме Леси Украинки "Кассандра" главная героиня до такой степени видела будущее, что ей самой было тяжело нести этот крест. В конце концов, не все хотят знать свой жизненный путь вперед. В киноленте "Черный ворон" по роману Василия Шкляра я играла Евдокию, предсказательницу, целительницу, помощницу повстанцев. В память об этой работе имею награду "Золота дзиґа", — рассказала актриса.

Впрочем, в жизни актрисы была история, что ее маме предсказали рождение дочери.

"Как это бывает со многими — встречаешь цыганку и хочешь или нет, а должен слушать ее разглагольствования. Моя мать тогда была беременна. Гадалка скорее угадала, что будет именно девочка, и что придет на свет Божий именно в воскресенье — так и произошло. Это было в Киевской области, в мамином селе", — поделилась Наталья Сумская.

Напомним, известная телеведущая Соломия Витвицкая показала жениха-военного. А Ольга Сумская высказалась о мнении племянника по поводу ее дочери.