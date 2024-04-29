Аліна Гросу розповіла про зради коханого — відео

Українська співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Відома українська співачка та акторка Аліна Гросу поділилася болісною історією зі своїми шанувальниками. Зірка розповіла про численні зради у стосунках із відомим актором.

Про це вона розповіла на своїй сторінці у TikTok.

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Гросу про зраду у стосунках

Співачка підтвердила чутки про весілля та розповіла про зраду у стосунках до того, як зустріла свого нареченого. Гросу продовжує приховувати його ім'я.

Зірка зізналася, що після шлюбу із Романом Полянським одразу поринула у нові стосунки. Нового хлопця вона зустріла на знімальному майданчику. Він дуже гарно до неї залицявся та вона не змогла втриматися.

"Приносив подарунки на знімальний майданчик. Він дізнався де я жив та зняв квартиру поряд. Ця людина дуже багато для мене робила і тому я звернула на нього увагу. Я зламалася і в нас почалися стосунки", — поділилася Гросу.

Артистка зізнається, що на початку стосунків він проводив із нею весь свій вільний час, але згодом його відрядження стали довшими і він почав компенсувати свою відсутність дорогими подарунками.

Згодом зірка почала помічати занадто теплі стосунки її коханого із колегами жіночої статі. Вона почала ревнувати, однак намагалася відганяти від себе негативні думки.

"Я разом з ним їздила на зйомки і з нами також була дуже популярна акторка, але не українка. Маленького зросту, с*ка рідкісна. Я приїхала на знімальний майданчик, а ця жіночка підходить до нього і в мене на очах просить застібнути їй сукню і він це робить", — розповіла співачка.

Вона не стала вчиняти істерику, адже на її думку, саме чоловік повинен був вирішити цю ситуацію.

Після цієї ситуації її коханий вирушив до друга у інше місто на відкриття караоке-бару та на нові зйомки.

"Я залізла подивитися, що то за клуб. Я дивлюся відео і бачу його, хоча він мені про це не сказав. Він спочатку це приховував, а потім все ж зізнався", — поділилася Гросу.

Вона розповіла, що після повернення її обранець знову намагався "відкупитися" дорогими подарунками.

Її коханий встиг злітати на відпочинок із співачкою закордон та познайомився із її батьками. Після спільної відпустки коханий зробив артистці пропозицію.

Після цього пара через роботу була вимушена пожити деякий час у різних містах.

"Я бачу як хтось зі знімального майданчика знімає, як він заносить на яхту на руках свою партнерку по сцені. Я заходжу на сторінку цієї акторки — ви її знаєте дуже добре. Вона знає про те, що він зробив мені пропозицію і викладає відео спільного відпочинку під пісню про кохання", — розповіла виконавиця.

Тоді зірка поцікавилася в коханого, що це за контент, однак він заявив, що Гросу усе вигадує. Згодом артистка взяла участь у зйомках із коханкою свого нареченого.

Співачка розповіла про те, що в неї були дуже дружні стосунки з командою і вони часто відпочивали разом.

"Ми гуляємо з командою і сидимо вночі у мене в квартирі. Ця жінка запропонувала погадати. Кожна дівчина обрала собі карту і вона розповідала про те, як ставляться до нас наші кохані і каже: "В тебе все добре, дуже дивно"", — поділилась Гросу.

Ця ситуація здалася їй дуже дивною. Згодом її коханий повернувся з відрядження і вони святкували майбутнє весілля. Тоді він перебрав із алкоголем і ледве дістався до власного ліжка.

Гросу вирішила перевірити його телефон, хоча ніколи цього не робила у попередніх стосунках.

Співачка заінтригувала продовженням та пообіцяла викласти у найближчий час.

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