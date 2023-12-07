Шеннен Догерті дізналась про зраду чоловіка перед операцією на мозку

Шеннен Догерті. Фото: NBC News.

Зірка серіалу "Усі жінки — відьми" Шеннен Догерті зізналась, що чоловік їй зраджував. Вона дізналась про це перед видаленням пухлини у мозку.

Про це пишуть People.

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Чоловік Шеннен зраджував їй протягом двох років

52-річна американська акторка Шеннен Догерті розповіла, як вона боролась з онкологією в своєму подкасті "Let's Be Clear with Shannen Doherty". У день, коли їй мали провести операцію з видалення пухлини мозку, жінка дізналась про зраду чоловіка Курта Ісварієнко. Їхній шлюб тривав 11 років.

"Того ранку я пішла на операцію після того, як взнала про те, що моєму шлюбові кінець, що в мого чоловіка вже два роки роман. Я почувалася такою зрадженою. Зрештою я просто відчула себе настільки неймовірно некоханою тим, із ким була разом 14 років, тим, кого любила всім моїм серцем", — зізналась акторка.

Після откровення Шеннен не захотіла, щоб чоловік був поруч під час операції. Її підтримували мама, брат та найкращі друзі.

16 січня 2023 року Шеннен зробили операцію. Фото: instagram/theshando

Догерті розповіла, що вона стала "одержима" бажанням дізнатися всю правду про зраду чоловіка. Вона навіть зустрілася з його коханкою.

"Я не беру на себе відповідальність за розпад нашого шлюбу, я беру на себе відповідальність за деякі проблеми в нашому шлюбі. Я беру на себе відповідальність не лише через те, якою я була, а й через те, як рак вплинув на мій шлюб і як він вплинув на нього вдруге", – пояснила акторка.

Шеннен Догерті з ексчоловіком. Фото: Associated Press

Зараз зірка ще не готова до нових стосунків, бо спершу хоче полюбити себе та проаналізувати минуле. Шеннен Догерті впевнена, що не залишиться самотньою назавжди.

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