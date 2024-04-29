Алина Гросу рассказала об изменах любимого

Даже будущая свадьба не остановила — Гросу откровенно рассказала об изменах любимого
Известная украинская певица и актриса Алина Гросу поделилась болезненной историей со своими поклонниками. Звезда рассказала о многочисленных изменах в отношениях с известным актером.
Об этом она рассказала на своей странице в TikTok.
Гросу об измене в отношениях
@grosu.official
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Певица подтвердила слухи о свадьбе и рассказала про измены в отношения до того, как встретила своего жениха. Гросу продолжает скрывать его имя.
Звезда призналась, что после брака с Романом Полянским сразу окунулась в новые отношения. Нового парня она встретила на съемочной площадке. Он очень красиво за ней ухаживал, и она не смогла удержаться.
"Приносил подарки на съемочную площадку. Он узнал, где я жила, и снял квартиру рядом. Этот человек очень много для меня делал, и поэтому я обратила на него внимание. Я сломалась и у нас начались отношения", — поделилась Гросу.
Артистка признается, что в начале отношений он проводил с ней все свое свободное время, но впоследствии его командировки стали длиннее и он начал компенсировать свое отсутствие дорогими подарками.
Со временем звезда начала замечать слишком теплые отношения ее любимого с коллегами женского пола. Она принялась ревновать, однако пыталась отгонять от себя негативные мысли.
"Я вместе с ним ездила на съемки, и с нами тоже была очень популярная актриса, но не украинка. Маленького роста, с*ка редкая. Я приехала на съемочную площадку, а эта женщина подходит к нему и у меня на глазах просит застегнуть ей платье, и он это делает", — рассказала певица.
Она не стала закатывать истерику, ведь по ее мнению, именно мужчина должен был разрешить эту ситуацию.
После этой ситуации ее любимый отправился к другу в другой город на открытие караоке-бара и новые съемки.
"Я залезла посмотреть, что это за клуб. Я смотрю видео и вижу его, хотя он мне об этом не сказал. Он сначала это скрывал, а потом все же признался", — поделилась Гросу.
Она рассказала, что по возвращении ее избранник снова пытался "откупиться" дорогими подарками.
Ее любимый успел слетать на отдых с певицей за границу и познакомился с ее родителями. После совместного отпуска любимый сделал артистке предложение.
@grosu.official
Как поймать предателя или #мудаколомку 2 часть♬ оригинальный звук – GROSU
После этого пара из-за работы была вынуждена пожить некоторое время в разных городах.
"Я вижу как кто-то со съемочной площадки снимает, как он заносит на яхту на руках свою партнершу по сцене. Я захожу на страницу этой актрисы — вы ее знаете очень хорошо. Она знает о том, что он сделал мне предложение, и выкладывает видео совместного отдыха под песню о любви", — рассказала исполнительница.
Тогда звезда поинтересовалась у любимого, что это за контент, однако он заявил, что Гросу все придумывает. Впоследствии артистка приняла участие в съемках с любовницей своего жениха.
Певица рассказала о том, что у нее были очень дружеские отношения с командой, и они часто отдыхали вместе.
"Мы гуляем с командой и сидим ночью у меня в квартире. Эта женщина предложила погадать. Каждая девушка выбрала себе карту и она рассказывала о том, как относятся к нам наши любимые и говорит: "У тебя все хорошо, очень странно", — поделилась Гросу.
Эта ситуация показалась ей очень странной. Впоследствии ее возлюбленный вернулся из командировки и они праздновали будущую свадьбу. Тогда он перебрал с алкоголем и едва добрался до своей кровати.
Гросу решила проверить его телефон, хотя никогда этого не делала в предыдущих отношениях.
Певица заинтриговала продолжением и пообещала выложить в ближайшее время.
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