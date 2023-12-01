Назар Грабар розповів, чому українці стали менше донатити

Назар Грабар. Фото: Скріншот з відео

Танцюрист та модель Назар Грабар, який з початком повномасштабної війни пішов на фронт разом із братом, розповів, що його обурює найбільше. За його словами, неприпустимо розкрадати державні гроші, коли в країні війна.

Про це Назар Грабар сказав в інтерв'ю "Київ, що тримається", ведучим якого є Нікіта Добринін.

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Назар Грабар розповів, що на фронті не дуже переймаєшся тим, що відбувається у тилу. Навіть питання корупції не так турбує.

"Блогерський, культурний фронт...не можу. Як Олег Винник сказав: "У мене свій фронт". Ну що я можу сказати, дядьку, бережи себе! Ні, фронт, у нас один, а коли кажуть економічний — це називається життя. По суті, ти живеш, дякувати Богу, ти ще донатиш. Багато людей і на донати забило", — говорить Назар Грабар.

За словами Назара, сьогодні українці стали все менше жертвувати кошти.

"Може, по-перше, тому що гроші закінчуються, по-друге — люди втомилися, по-третє, люди бачать, як розкрадається бюджет, у них немає віри, за що ми б'ємося. Найбільше розчарування — те, що корупція в Україні досягла рекордних вершин під час війни", — говорить танцівник.

Грабар сказав, що майже 90% того, що кажуть ЗМІ, це неправда.

"Заспокоюють людей. Я, коли був на фронті, слухав радіо, так взагалі кажуть, що ми перемогли. Це заспокоює людей, але по факту те, що я знаю, — це втрати щодня. Мої хлопці на будь-якому напрямку пишуть "того вже немає, іншого немає". Тому я намагаюсь донатити та купувати все необхідне", — розповів Назар.

Нагадаємо, захисник України Назар Грабар знявся в кліпі нової версії хіта гурту "Моторолла".

Раніше Грабар розповів про свій найстрашніший момент на війні.