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Назар Грабар рассказал, почему украинцы стали меньше донатить

1 декабря 2023 11:07
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Назар Грабарь рассказал, почему украинцы стали меньше донатить
Назар Грабар. Фото: Скриншот с видео
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Танцор и модель Назар Грабар, который с началом полномасштабной войны ушел на фронт вместе с братом, рассказал, что его возмущает больше всего. По его словам, недопустимо разворовывать государственные деньги, когда в стране война.

Об этом Назар Грабар сказал в интервью "Київ, що тримається", ведущим которого является Никита Добрынин.

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Назар Грабар рассказал, что на фронте не очень переживаешь, что происходит в тылу. Даже вопрос коррупции не так беспокоит.

 

"Блогерский, культурный фронт...не могу. Как Олег Винник сказал: "У меня свой фронт". Ну что я могу сказать, дядя, береги себя! Нет, фронт, у нас один, а когда говорят экономический — это называется жизнь. По сути, ты живешь, спасибо Богу, ты еще донатишь. Много людей и на донаты забило", — говорит Назар Грабар.

По словам Назара, сегодня украинцы стали меньше жертвовать средства.

"Может, во-первых, потому что деньги заканчиваются, во-вторых — люди устали, в-третьих, люди видят, как разворовывается бюджет, у них нет веры, за что мы боремся. Самое большое разочарование — то, что коррупция в Украине достигла рекордных вершин во время войны", — сказал танцовщик.

Грабар говорит, что почти 90% того, что говорят СМИ, это неправда.

"Успокаивают людей. Я, когда был на фронте, слушал радио, так вообще говорят, что мы победили. Это успокаивает людей, но по факту, что я знаю, — это потери каждый день. Мои ребята на любом направлении пишут "того уже нет, другого нет". Поэтому я пытаюсь донатить и покупать все необходимое", — рассказал Назар.

Напомним, защитник Украины Назар Грабар снялся в клипе новой версии хита группы "Моторолла".

Ранее Грабар рассказал о своем самом страшном моменте на войне.

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