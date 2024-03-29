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Не Дорофеева и не Кацурина — Дантес зажег в новом клипе с откровенными красотками

29 марта 2024 15:46
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Дантес презентовал новый драйвовый клип Я останусь молодым.
Певец Владимир Дантес. Фото: менеджмент артиста
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский певец Владимир Дантес презентовал новый клип на песню "Я залишусь молодим". Новый трек существенно отличается от привычного стиля артиста.

Соответствующий ролик был опубликован на YouTube.

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На кардинальные смены музыканта вдохновили стихи диссидента Василия Стуса. Благодаря его поэзии, Дантес осознал, что нужно ценить свою молодость.

Новым клипом певец хотел показать, что нельзя откладывать свою жизнь на послевоенное время. Артист не вкладывал глубоких смыслов в свою композицию, а лишь призвал украинцев ценить рутину, ведь ежедневные маленькие дела — это и есть жизнь.

Не Дорофеева и не Кацурина — Дантес зажег в новом клипе с откровенными красотками - фото 1
Кадры со съемок клипа "Я залишусь молодим". Фото: менеджмент артиста

"В какой-то момент я понял, что совершенно перестал быть эффективным или хотя бы радоваться жизни. Решил, что это срочно надо менять. Сейчас есть запал по-новому проживать жизнь — полезно, качественно, потому что именно сейчас стоит объединяться вокруг себя и друг друга", — объяснил Дантес.

По-новому взглянуть на свою жизнь артиста вдохновил писатель-диссидент Василий Стус. Несмотря на тяжелую жизнь, он всегда оставался несломленным и даже находясь в тюрьме, своими письмами воспитывал сына. Именно благодаря творчеству писателя, у Дантеса родилась песня "Я залишусь молодим".

Не Дорофеева и не Кацурина — Дантес зажег в новом клипе с откровенными красотками - фото 2
Кадры со съемок клипа "Я залишусь молодим". Фото: менеджмент артиста

В клипе фигурируют две личности музыканта. Одна пытается соответствовать правилам общества, а другая "уходит в отрыв".

Не Дорофеева и не Кацурина — Дантес зажег в новом клипе с откровенными красотками - фото 3
Кадры со съемок клипа "Я залишусь молодим". Фото: менеджмент артиста

Певец подчеркивает, что в жизни каждого человека есть проблемы и негативный опыт, однако не стоит на них зацикливаться и загонять себя в депрессивное состояние.
Важно дать себе прожить эти негативные эмоции и снова возвращаться к жизни.

Новый клип для Владимира Дантеса сняла известный режиссер Таня Муиньо.

Напомним, певца Дантеса обматерили на рынке во время съемок проекта "Мультитрек". Также Дантес прокомментировал скандал с Гринкевичем.

Владимир Дантес
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песня
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