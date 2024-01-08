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Кацуріна показала кадри з незвичного побачення з Дантесом

8 січня 2024 14:49
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Кацуріна показала кадри з незвичного побачення з Дантесом
Володимир Дантес робить пов'язку Даші Кацуріній. Фото: instagram.com/dasha_katsurina
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Бізнесвумен Даша Кацуріна показала, як вони з Володимиром Дантесом сходили на "найромантичніше", за її словами, побачення. Пара пройшла курс зупинки критичних кровотеч.

Фото з навчання показала у своєму Instagram.

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Найромантичніше побачення Кацуріної і Дантеса  

Даша Кацуріна часто показує важливі моменти особистого та сімейного життя у своєму блозі. 

Вона поділилася кадрами побачення зі своїм хлопцем Володимиром Дантесом. Проте, воно було досить незвичним. 

Даша і Вова разом пройшли важливий курс зупинки критичних кровотеч.

 

"Наше найромантичніше побачення. Пройшли разом курс про зупинку критичних кровотеч. Як розпізнати критичну кровотечу, як і куди накладати турнікет, чому він має бути у цивільних і завжди в особистій аптечці, скільки є хвилин на домедичну допомогу, що таке тампонування рани і скільки турнікетів може накласти Володимир Дантес за 7 хвилин. Тепер я все це знаю", — розповіла Кацуріна. 

 

Дантес
Дантес вчиться зупиняти кровотечу. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша показала фото з цього нетипового побачення, на  яких співак робить коханій пов'язку, також показала, як вони разом зупиняють кровотечу за допомогою спеціальних імітаторів. 

 

Даша Кацуріна
Даша Кацуріна вчиться зупиняти кровотечу. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, Даша Кацуріна показала, як відпочиває з Дантесом, дітьми і батьками. 

Також ми писали, що Дантес підбив підсумки 2023 року.

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