Кацуріна показала кадри з незвичного побачення з Дантесом

Володимир Дантес робить пов'язку Даші Кацуріній. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Бізнесвумен Даша Кацуріна показала, як вони з Володимиром Дантесом сходили на "найромантичніше", за її словами, побачення. Пара пройшла курс зупинки критичних кровотеч.

Фото з навчання показала у своєму Instagram.

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Даша Кацуріна часто показує важливі моменти особистого та сімейного життя у своєму блозі.

Вона поділилася кадрами побачення зі своїм хлопцем Володимиром Дантесом. Проте, воно було досить незвичним.

Даша і Вова разом пройшли важливий курс зупинки критичних кровотеч.

"Наше найромантичніше побачення. Пройшли разом курс про зупинку критичних кровотеч. Як розпізнати критичну кровотечу, як і куди накладати турнікет, чому він має бути у цивільних і завжди в особистій аптечці, скільки є хвилин на домедичну допомогу, що таке тампонування рани і скільки турнікетів може накласти Володимир Дантес за 7 хвилин. Тепер я все це знаю", — розповіла Кацуріна.

Дантес вчиться зупиняти кровотечу. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша показала фото з цього нетипового побачення, на яких співак робить коханій пов'язку, також показала, як вони разом зупиняють кровотечу за допомогою спеціальних імітаторів.

Даша Кацуріна вчиться зупиняти кровотечу. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, Даша Кацуріна показала, як відпочиває з Дантесом, дітьми і батьками.

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