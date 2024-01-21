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Не минуло і шести років — Джастін Тімберлейк анонсував вихід альбому

21 січня 2024 12:50
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Анна Сірик
редактор
Не минуло і шести років — Джастін Тімберлейк анонсував вихід альбому
Джастін Тімберлейк. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американський поп-співак Джастін Тімберлейк анонсував вихід нового альбому. Він випустить пісні, над якими працював протягом шести років.

Зірка повідомив про це в instagram.

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Джастін Тімберлейк випустить новий альбом

Володар дев'яти премій "Ґреммі" Джастін Тімберлейк анонсував вихід нового альбому. 42-річний співак представив трейлер своєї музичної новинки.

Він не випускав пісні протягом шести років і от нарешті порадував своїх прихильників. Офіційна назва альбому "Everything I Thought It Was". Також він показав перший сингл Selfish. Коли повний альбом стане доступний для прослуховування — залишається в таємниці.

Як відреагували фанати

Прихильники Тімберлейка дуже сильно здивувалась. Вони надзвичайно очікують на реліз альбому і майбутній тур зірки.

  • Король повернувся!
  • Ти підступний маленький диявол скидаєш це, поки триває концерт.
  • Це означає, що альбом і тур в дорозі. Я готова, Джастін

Раніше Аріана Гранде випустила новий сингл про своє особисте життя.

Також KADNAY випустив спокусливий кліп на пісню "Забери мене".

США
пісні
співак
закордонні зірки
альбом

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