Не минуло і шести років — Джастін Тімберлейк анонсував вихід альбому
Американський поп-співак Джастін Тімберлейк анонсував вихід нового альбому. Він випустить пісні, над якими працював протягом шести років.
Зірка повідомив про це в instagram.
Джастін Тімберлейк випустить новий альбом
Володар дев'яти премій "Ґреммі" Джастін Тімберлейк анонсував вихід нового альбому. 42-річний співак представив трейлер своєї музичної новинки.
Він не випускав пісні протягом шести років і от нарешті порадував своїх прихильників. Офіційна назва альбому "Everything I Thought It Was". Також він показав перший сингл Selfish. Коли повний альбом стане доступний для прослуховування — залишається в таємниці.
Як відреагували фанати
Прихильники Тімберлейка дуже сильно здивувалась. Вони надзвичайно очікують на реліз альбому і майбутній тур зірки.
- Король повернувся!
- Ти підступний маленький диявол скидаєш це, поки триває концерт.
- Це означає, що альбом і тур в дорозі. Я готова, Джастін
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