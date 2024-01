Не минуло і шести років — Джастін Тімберлейк анонсував вихід альбому

Джастін Тімберлейк. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Американський поп-співак Джастін Тімберлейк анонсував вихід нового альбому. Він випустить пісні, над якими працював протягом шести років.

Зірка повідомив про це в instagram.

Джастін Тімберлейк випустить новий альбом

Володар дев'яти премій "Ґреммі" Джастін Тімберлейк анонсував вихід нового альбому. 42-річний співак представив трейлер своєї музичної новинки.

Він не випускав пісні протягом шести років і от нарешті порадував своїх прихильників. Офіційна назва альбому "Everything I Thought It Was". Також він показав перший сингл Selfish. Коли повний альбом стане доступний для прослуховування — залишається в таємниці.

Як відреагували фанати

Прихильники Тімберлейка дуже сильно здивувалась. Вони надзвичайно очікують на реліз альбому і майбутній тур зірки.

Король повернувся!

Ти підступний маленький диявол скидаєш це, поки триває концерт.

Це означає, що альбом і тур в дорозі. Я готова, Джастін

