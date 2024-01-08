KADNAY випустив спокусливий кліп на пісню "Забери мене"

KADNAY. Фото: стоп-кадр кліпу "Забери мене"

Український співак KADNAY випустив новий кліп на ліричну пісню про кохання "Забери мене". Він чуттєво виконав трек і навіть оголив душу перед прихильниками.

Кліп презентували на YouTube.

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Пісня "Забери мене" — це певна історія про кохання і бажання бути разом зі своїм партнером. KADNAY немов усім тілом та душею прохає кохану забрати його, обійняти і бути разом.

KADNAY. Фото: стоп-кадр кліпу "Забери мене"

У треку також згадується початок повномасштабного вторгнення. Автор ностальгує за тим спокійним часом: "Ми з тобою відлітаєм у блакитнеє небо, як у минулому, мирному лютому, залишимся спогадами лиш".

KADNAY. Фото: стоп-кадр кліпу "Забери мене"

KADNAY зізнався, що створював цей кліп з великою любов'ю та натхненням.

"Сподіваємося, вам відгукнеться наша нова робота, яку ми створювала з великою любов'ю! Велика вдячність нейморній команді творців, які так тонко відчули нашу музику і створили цю магію", — написав KADNAY під постом з кліпом.

KADNAY. Фото: стоп-кадр кліпу "Забери мене"

Режисером кліпу став Анатолій Літутський, який раніше вже працював з Монатіком та різними спортивними брендами.

Раніше стало відомо, що Аріана Гранде випустить нову пісню.

Також італійський співак випустив пісню українською.