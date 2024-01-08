KADNAY випустив спокусливий кліп на пісню "Забери мене"
Український співак KADNAY випустив новий кліп на ліричну пісню про кохання "Забери мене". Він чуттєво виконав трек і навіть оголив душу перед прихильниками.
Кліп презентували на YouTube.
KADNAY оголився, щоб передати всю емоційність пісні "Забери мене"
Пісня "Забери мене" — це певна історія про кохання і бажання бути разом зі своїм партнером. KADNAY немов усім тілом та душею прохає кохану забрати його, обійняти і бути разом.
У треку також згадується початок повномасштабного вторгнення. Автор ностальгує за тим спокійним часом: "Ми з тобою відлітаєм у блакитнеє небо, як у минулому, мирному лютому, залишимся спогадами лиш".
KADNAY зізнався, що створював цей кліп з великою любов'ю та натхненням.
"Сподіваємося, вам відгукнеться наша нова робота, яку ми створювала з великою любов'ю! Велика вдячність нейморній команді творців, які так тонко відчули нашу музику і створили цю магію", — написав KADNAY під постом з кліпом.
Режисером кліпу став Анатолій Літутський, який раніше вже працював з Монатіком та різними спортивними брендами.
Раніше стало відомо, що Аріана Гранде випустить нову пісню.
Також італійський співак випустив пісню українською.
Читайте Новини.LIVE!