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Не прошло и шести лет — Джастин Тимберлейк анонсировал выход альбома

21 января 2024 12:50
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Анна Сирык
редактор
Не прошло и шести лет — Джастин Тимберлейк анонсировал выход альбома
Джастин Тимберлейк. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Американский поп-певец Джастин Тимберлейк анонсировал выход нового альбома "Everything I Thought It Was". Он выпустит песни, над которыми работал шесть лет. 

Звезда сообщил об этом в instagram.

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Джастин Тимберлейк выпустит новый альбом

Обладатель девяти премий "Грэмми" Джастин Тимберлейк анонсировал выход нового альбома. 42-летний певец представил трейлер своей музыкальной новинки.

Он не выпускал песни в течение шести лет и вот наконец порадовал своих поклонников. Официальное название альбома "Everything I Thought It Was". Также он показал первый сингл Selfish. Когда полный альбом станет доступен для прослушивания — пока что тайна.

Как отреагировали фанаты

Поклонники Тимберлейка очень сильно удивилась. Они чрезвычайно ожидают релиз альбома и будущий тур звезды.

  • Король вернулся!
  • Ты коварный маленький дьявол сбрасываешь это, пока идет концерт.
  • Это означает, что альбом и тур в пути. Я готова, Джастин

Ранее Ариана Гранде выпустила новый сингл о своей личной жизни.

Также KADNAY выпустил соблазнительный клип на песню "Убери меня".

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