Не прошло и шести лет — Джастин Тимберлейк анонсировал выход альбома

Джастин Тимберлейк. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Американский поп-певец Джастин Тимберлейк анонсировал выход нового альбома "Everything I Thought It Was". Он выпустит песни, над которыми работал шесть лет.

Звезда сообщил об этом в instagram.

Обладатель девяти премий "Грэмми" Джастин Тимберлейк анонсировал выход нового альбома. 42-летний певец представил трейлер своей музыкальной новинки.

Он не выпускал песни в течение шести лет и вот наконец порадовал своих поклонников. Официальное название альбома "Everything I Thought It Was". Также он показал первый сингл Selfish. Когда полный альбом станет доступен для прослушивания — пока что тайна.

Как отреагировали фанаты

Поклонники Тимберлейка очень сильно удивилась. Они чрезвычайно ожидают релиз альбома и будущий тур звезды.

Король вернулся!

Ты коварный маленький дьявол сбрасываешь это, пока идет концерт.

Это означает, что альбом и тур в пути. Я готова, Джастин

