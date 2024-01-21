Не прошло и шести лет — Джастин Тимберлейк анонсировал выход альбома
Американский поп-певец Джастин Тимберлейк анонсировал выход нового альбома "Everything I Thought It Was". Он выпустит песни, над которыми работал шесть лет.
Звезда сообщил об этом в instagram.
Джастин Тимберлейк выпустит новый альбом
Обладатель девяти премий "Грэмми" Джастин Тимберлейк анонсировал выход нового альбома. 42-летний певец представил трейлер своей музыкальной новинки.
Он не выпускал песни в течение шести лет и вот наконец порадовал своих поклонников. Официальное название альбома "Everything I Thought It Was". Также он показал первый сингл Selfish. Когда полный альбом станет доступен для прослушивания — пока что тайна.
Как отреагировали фанаты
Поклонники Тимберлейка очень сильно удивилась. Они чрезвычайно ожидают релиз альбома и будущий тур звезды.
- Король вернулся!
- Ты коварный маленький дьявол сбрасываешь это, пока идет концерт.
- Это означает, что альбом и тур в пути. Я готова, Джастин
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