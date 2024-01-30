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Не Остапчуком єдиним — журналістка Доротюк відповіла на публічне приниження блогерами

30 січня 2024 15:07
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Ведуча Аліна Доротюк. Фото: instagram.com/dorotiuk_/
Ведуча Аліна Доротюк. Фото: instagram.com/dorotiuk_/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

У мережі набирає обертів скандал за участю ведучих YouTube-каналу "Ісландія" Сергія Іванова та Володимира Петрова. Чоловіки дозволили собі грубо обговорювати зовнішність журналістки Аліни Доротюк. Ведуча жорстко відповіла кривдникам.

Про стало відомо з допису Доротюк в Instagram.

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Блогери пробили дно

За словами ведучої, один із підписників кинув YouTube-розбір її інтервʼю з блогеркою "Людою з Голлівуда". Доротюк була готова до конструктивної критики, але блогери почали публічно принижувати її.

 

Ведуча Аліна Доротюк відповіла скандальним блогерам. Фото: instagram.com/dorotiuk_/
Ведуча Аліна Доротюк відповіла скандальним блогерам. Фото: instagram.com/dorotiuk_/

"Не Остапчуком єдиним. Або як українські ютубери пробивають ДНО, — почала ведуча. — Коли я побачила, як два здоровенних дядьки сидять у кадрі і обговорюють мою зовнішність. Ще й серйозно радять пошукати "страшнішу" за себе серед, як я зрозуміла, повій з теплотрас (хоча я б їхню вроду не знецінювала, як і професію). Я раптом задумалася. Ми так кенсилили Володимира Остапчука за його — у порівнянні з цими висловлюваннями — "безневинне" 10 із 10. А якимось Петрову й Іванову, які мають аудиторію аж у понад 500 тисяч підписників на їхньому YouTube-каналі, готові спустити їхні абсолютно мізогіністичні висловлювання з рук?".

Доротюк переконує, що суть не в тому, що у субʼєктивному баченні чоловіків вона зі своєю зовнішністю не має права сидіти у кадрі — бо їм не приємно на неї дивитись. А такі коментарі у публічній сфері ще більше легалізовують шеймінг жінок за зовнішність.

"До слова, хто не в курсі, Петров (той, що світліший) відомий у медіасфері як "чорний піліттехнолог" та піарник Януковича. На його рахунку купа брудних піар-акцій, в тому числі провокація з "тітушками" на мітингу проти Януковича у 2013-му році. І зараз людина з таким медіаминулим в топі українською ютубу. А тепер щодо мого субʼєктивного бачення…Краще б ці двоє свою мізагонію зганяли на фронті. А не на зовнішності українських жінок", — порадила ведуча.

 

Фоловери Аліни Доротюк заступилися за неї. Фото: instagram.com/dorotiuk_/
Фоловери Аліни Доротюк заступилися за неї. Фото: instagram.com/dorotiuk_/
Фоловери Аліни Доротюк заступилися за неї. Фото: instagram.com/dorotiuk_/
Фоловери Аліни Доротюк заступилися за неї. Фото: instagram.com/dorotiuk_/

У соціальних мережах Аліну Доротюк підтримали її колеги, а Олексій Суровцев навіть пообіцяв "трохи підрівняти" блогерам щелепу під час зустрічі.

Онлайн-медіа "Інститут масової інформації" відреагувало на історію і поцікавилося думкою Аліни. 

У коментарі вона сказала, що поки їй хотілося б отримати публічні вибачення.

 

"Але я розглядаю й інші варіанти. Вважаю, це неприпустимим порушенням людської гідності", — сказала Доротюк і додала, що незнайома із обома блогерами, і станом на зараз жоден із них не звернувся до неї, щоб вибачитися.

Нагадаємо, Наталка Денисенко розповіла, що думає про скандал з Остапчуком навколо "10/10".

Раніше реперка alyona alyona подякувала Остапчуку за "хвилю любові".

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