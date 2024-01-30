Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ведучі Ісландія ТВ образливо висловились про Alyona Alyona — реперка не змовчала arrow

Ведучі Ісландія ТВ образливо висловились про Alyona Alyona — реперка не змовчала

30 січня 2024 05:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ведучі Ісландія ТВ образливо висловились про Alyona Alyona — реперка не змовчала
Українська реперка Alyona Alyona. Фото: slukh.media
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ведучі українського YouTube-каналу "Ісландія ТВ" Володимир Петров і Сергій Іванов обурливо висловилися, розкритикувавши зовнішність реперки Alyona Alyona. Співачка не стала мовчати та відповіла на образи у свій бік, заявивши, що чоловікам має бути соромно. 

Відповідне відео Alyona Alyona оприлюднила в Instagram.

Читайте також:

Що сказали ведучі Ісландія ТВ

Ведучі "Ісландія ТВ" вдалися до гидких образ на тему зовнішності та творчості реперки Alyona Alyona, використовуючи ненормативну лексику. Петров і Іванов також висміяли співачку за допомогою стереотипних жартів, пробивши чергове дно. Крім того, вони згадали одне з інтерв'ю зі співачкою, де також поглузували й над ведучою.

Alyona Alyona відповіла на образи

"Замість того, щоб приносити реальну допомогу Україні тут і тепер, обговорювати нагальні питання, спрямовувати людей на єднання, правильні думки, вони просто сидять і перемивають кістки жінкам. Яка страшна, яка ні. Яку би посадив собі на ручки, а яку ні. Включно з викривленням фактів та інформації", — написала Alyona Alyona.

За її словами, це вже не вперше, коли така ситуація відбувається. Раніше блогери вирвали її фразу з контексту в інтерв'ю з українською телеведучою Машею Єфросиніною, тоді користувачі в коментарях вказали на помилку чоловіків.

"Мені соромно не те що це бачити й чути, а й соромно, що це є в інфопросторі. Я б хотіла, аби всі люди зараз спрямовували свою діяльність не на пліткування, мізогінію у 21 столітті, а на реальну допомогу державі, суспільству і ЗСУ", — зазначила реперка.

Вона заявила, що буде вдячна, якщо блогерам нагадають, що "зараз набагато важливіше єднатися і підтримувати одне одного, а не розпускати плітки чи викривляти факти. А ще гірше просто сидіти в ефірі і обсмоктувати жінок".

"Мізогінії не має бути місця в нашій країні", — додала Alyona Alyona.

Реакція кривдників

Натомість ведучий Володимир Петров замість того, щоб вибачитися, опублікував фото співачки на своїй сторінці в Instagram, написавши в дописі чергову образу в її бік. Користувачі в коментарях виступили на захист Alyona Alyona, обурившись словами ведучого. Той своєю чергою позицію не змінив.

Скриншот повідомлення зі сторінки Володимира Петрова
Скриншот повідомлення зі сторінки Володимира Петрова

Сергій Іванов наразі ніяк не відреагував.

Нагадаємо, що реперка Alyona Alyona вийшла в сторіз та опублікувала декілька відео. В них Альона Савраненко (справжнє ім’я артистки) відповіла хейтерам, які звинувачують її в пропаганді ожиріння.

скандал
сексизм
Alyona Alyona
Instagram
жінки
образи
репер
співачка
критика

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі