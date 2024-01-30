Ведучі Ісландія ТВ образливо висловились про Alyona Alyona — реперка не змовчала
Ведучі українського YouTube-каналу "Ісландія ТВ" Володимир Петров і Сергій Іванов обурливо висловилися, розкритикувавши зовнішність реперки Alyona Alyona. Співачка не стала мовчати та відповіла на образи у свій бік, заявивши, що чоловікам має бути соромно.
Відповідне відео Alyona Alyona оприлюднила в Instagram.
Що сказали ведучі Ісландія ТВ
Ведучі "Ісландія ТВ" вдалися до гидких образ на тему зовнішності та творчості реперки Alyona Alyona, використовуючи ненормативну лексику. Петров і Іванов також висміяли співачку за допомогою стереотипних жартів, пробивши чергове дно. Крім того, вони згадали одне з інтерв'ю зі співачкою, де також поглузували й над ведучою.
Alyona Alyona відповіла на образи
"Замість того, щоб приносити реальну допомогу Україні тут і тепер, обговорювати нагальні питання, спрямовувати людей на єднання, правильні думки, вони просто сидять і перемивають кістки жінкам. Яка страшна, яка ні. Яку би посадив собі на ручки, а яку ні. Включно з викривленням фактів та інформації", — написала Alyona Alyona.
За її словами, це вже не вперше, коли така ситуація відбувається. Раніше блогери вирвали її фразу з контексту в інтерв'ю з українською телеведучою Машею Єфросиніною, тоді користувачі в коментарях вказали на помилку чоловіків.
"Мені соромно не те що це бачити й чути, а й соромно, що це є в інфопросторі. Я б хотіла, аби всі люди зараз спрямовували свою діяльність не на пліткування, мізогінію у 21 столітті, а на реальну допомогу державі, суспільству і ЗСУ", — зазначила реперка.
Вона заявила, що буде вдячна, якщо блогерам нагадають, що "зараз набагато важливіше єднатися і підтримувати одне одного, а не розпускати плітки чи викривляти факти. А ще гірше просто сидіти в ефірі і обсмоктувати жінок".
"Мізогінії не має бути місця в нашій країні", — додала Alyona Alyona.
Реакція кривдників
Натомість ведучий Володимир Петров замість того, щоб вибачитися, опублікував фото співачки на своїй сторінці в Instagram, написавши в дописі чергову образу в її бік. Користувачі в коментарях виступили на захист Alyona Alyona, обурившись словами ведучого. Той своєю чергою позицію не змінив.
Сергій Іванов наразі ніяк не відреагував.
Нагадаємо, що реперка Alyona Alyona вийшла в сторіз та опублікувала декілька відео. В них Альона Савраненко (справжнє ім’я артистки) відповіла хейтерам, які звинувачують її в пропаганді ожиріння.
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