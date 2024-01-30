Ведучі Ісландія ТВ образливо висловились про Alyona Alyona — реперка не змовчала

Українська реперка Alyona Alyona. Фото: slukh.media

Ведучі українського YouTube-каналу "Ісландія ТВ" Володимир Петров і Сергій Іванов обурливо висловилися, розкритикувавши зовнішність реперки Alyona Alyona. Співачка не стала мовчати та відповіла на образи у свій бік, заявивши, що чоловікам має бути соромно.

Відповідне відео Alyona Alyona оприлюднила в Instagram.

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Ведучі "Ісландія ТВ" вдалися до гидких образ на тему зовнішності та творчості реперки Alyona Alyona, використовуючи ненормативну лексику. Петров і Іванов також висміяли співачку за допомогою стереотипних жартів, пробивши чергове дно. Крім того, вони згадали одне з інтерв'ю зі співачкою, де також поглузували й над ведучою.

Alyona Alyona відповіла на образи

"Замість того, щоб приносити реальну допомогу Україні тут і тепер, обговорювати нагальні питання, спрямовувати людей на єднання, правильні думки, вони просто сидять і перемивають кістки жінкам. Яка страшна, яка ні. Яку би посадив собі на ручки, а яку ні. Включно з викривленням фактів та інформації", — написала Alyona Alyona.

За її словами, це вже не вперше, коли така ситуація відбувається. Раніше блогери вирвали її фразу з контексту в інтерв'ю з українською телеведучою Машею Єфросиніною, тоді користувачі в коментарях вказали на помилку чоловіків.

"Мені соромно не те що це бачити й чути, а й соромно, що це є в інфопросторі. Я б хотіла, аби всі люди зараз спрямовували свою діяльність не на пліткування, мізогінію у 21 столітті, а на реальну допомогу державі, суспільству і ЗСУ", — зазначила реперка.

Вона заявила, що буде вдячна, якщо блогерам нагадають, що "зараз набагато важливіше єднатися і підтримувати одне одного, а не розпускати плітки чи викривляти факти. А ще гірше просто сидіти в ефірі і обсмоктувати жінок".

"Мізогінії не має бути місця в нашій країні", — додала Alyona Alyona.

Реакція кривдників

Натомість ведучий Володимир Петров замість того, щоб вибачитися, опублікував фото співачки на своїй сторінці в Instagram, написавши в дописі чергову образу в її бік. Користувачі в коментарях виступили на захист Alyona Alyona, обурившись словами ведучого. Той своєю чергою позицію не змінив.

Скриншот повідомлення зі сторінки Володимира Петрова

Сергій Іванов наразі ніяк не відреагував.

Нагадаємо, що реперка Alyona Alyona вийшла в сторіз та опублікувала декілька відео. В них Альона Савраненко (справжнє ім’я артистки) відповіла хейтерам, які звинувачують її в пропаганді ожиріння.