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Не Остапчуком единым — журналистка Доротюк ответила на публичное унижение блогерами

30 января 2024 15:07
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Ведущая Алина Доротюк. Фото: instagram.com/dorotiuk_/
Ведущая Алина Доротюк. Фото: instagram.com/dorotiuk_/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

В сети набирает обороты скандал с участием ведущих YouTube-канала "Исландия" Сергея Иванова и Владимира Петрова. Мужчины позволили себе грубо обсуждать внешний вид журналистки Алины Доротюк. Ведущая жестко ответила обидчикам.

Об этом стало известно из поста Доротюк в Instagram.

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По словам ведущей, один из подписчиков бросил YouTube-разбор ее интервью с блогером "Людой из Голливуда". Доротюк была готова к конструктивной критике, но блогеры начали публично унижать ее.

 

Ведущая Алина Доротюк ответила скандальным блогерам. Фото: instagram.com/dorotiuk_/
Ведущая Алина Доротюк ответила скандальным блогерам. Фото: instagram.com/dorotiuk_/

"Не Остапчуком единым. Или как украинские ютуберы пробивают ДНО, — начала ведущая. — Когда я увидела, как два здоровенных дяди сидят в кадре и обсуждают мою внешность. Еще и серьезно советуют поискать "страшнее" себя среди, как я поняла, проституток с теплотрасс (хотя я бы их красоту не обесценивала, как и профессию). Я вдруг задумалась. Мы так кенсилили Владимира Остапчука за его — по сравнению с этими высказываниями — "невинное" 10 из 10. А каким-то Петрову и Иванову, имеющим аудиторию аж более 500 тысяч подписчиков на их YouTube-канале, готовы спустить их абсолютно мизогинистические высказывания с рук?".

Доротюк убеждает, что суть не в том, что в субъективном видении мужчин она со своей внешностью не имеет права сидеть в кадре, потому что им не приятно на нее смотреть. А такие комментарии в публичной сфере еще больше легализуют шейминг женщин за внешность.

"К слову, кто не в курсе, Петров (тот, что светлее) известен в медиасфере как "черный пилоттехнолог" и пиарщик Януковича. На его счету куча грязных пиар-акций, в том числе провокация с "титушками" на митинге против Януковича в 2013. И сейчас человек с таким медиапрошлым в топе украинской ютубы. А теперь относительно моего субъективного видения...Лучше бы эти двое свою мизагонию сгоняли на фронте. А не на внешности украинских женщин", — посоветовала ведущая.

 

Фолловеры Алины Доротюк вступились за нее. Фото: instagram.com/dorotiuk_/
Фолловеры Алины Доротюк вступились за нее. Фото: instagram.com/dorotiuk_/
Фолловеры Алины Доротюк вступились за нее. Фото: instagram.com/dorotiuk_/
Фолловеры Алины Доротюк вступились за нее. Фото: instagram.com/dorotiuk_/

В социальных сетях Алину Доротюк поддержали ее коллеги, а Алексей Суровцев даже пообещал "чуть-чуть подровнять" блогерам челюсть во время встречи.

Онлайн-медиа "Институт массовой информации" отреагировало на историю и поинтересовалось мнением Алины.

В комментарии она сказала, что пока ей хотелось бы получить публичные извинения.

 

"Но я рассматриваю и другие варианты. Считаю, это недопустимым нарушением человеческого достоинства", — сказала Доротюк и добавила, что не знакома с обоими блогерами, и по состоянию на данный момент ни один из них не обратился к ней, чтобы извиниться.

Напомним, Наталка Денисенко рассказала, что думает о скандале с Остапчуком вокруг "10/10".

Ранее реперша alyona alyona поблагодарила Остапчука за "волну любви".

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