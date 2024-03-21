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Не впоралася із кермуванням на швидкості — зірка шоу "Холостяк" ледь не загинула у ДТП

21 березня 2024 19:02
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Не впоралася із кермуванням на швидкості — зірка шоу "Холостяк" ледь не загинула у ДТП
Українська модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська модель, Міс Україна Всесвіт та учасниця десятого сезону "Холостяка" Анна Неплях потрапила в ДТП на трасі "Київ-Дніпро". Через накопичену втому та погане самопочуття зірка не впоралася з кермуванням.

Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram

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Модель Анна Неплях пожалкувала про те, що не прислухалась до свого тіла та організму. Зірка вирушила з Києва до Дніпра по справам, навіть попри своє погане самочуття. Міс Україна Всесвіт зізнається, що в останній час через проблеми зі здоров'ям почуває себе знесиленою.

"Вже 2 тижні я себе погано почуваю через гормони, проблеми з щитовидкою в нашій країні у кожної третьої жінки і вони мене не обійшли стороною… мене просто прибиває посеред дня і я нічого фізично не можу робити, погіршився зір, відчуваю тиск, і дивне відчуття, коли у тебе немає депресії, дика жага до життя, нічого не болить, а у тебе просто немає сил", — пише Неплях.

Модель зізнається, що напередодні поїздки їй також було зле і вона скасувала всі плани, щоб відпочити вночі.

Однак, у росіян були інші плану на ніч з 20 на 21 березня, і багатьох киян підняли з ліжка гучні вибухи.

Неплях наважилась таки сісти за кером навіть попри сильну втому та недосип. Не доїхавши 200 км від місця призначення, дівчина не впоралась із кермуванням та на швидкості врізалась у дорожній відбійник.

Не впоралася із кермуванням на швидкості — зірка шоу "Холостяк" ледь не загинула у ДТП - фото 1
Українська модель Анна Неплях потрапила в ДТП. Фото: instagram.com/neplyah/
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Українська модель Анна Неплях потрапила в ДТП. Фото: instagram.com/neplyah/
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Українська модель Анна Неплях потрапила в ДТП. Фото: instagram.com/neplyah/

"Авто вдаряється, мене бʼє подушка, я бачу, як мене вже люди намагаються витягнути з машини, зі словами: "швидку? Жива? Води?" та перше, що я, конч*не, спитала: "а я можу так їхати далі?" ще навіть не бачачи, що з машиною...", — ділиться зірка.

На щастя у Неплях немає серйозних травм. Через сильний удар під час зіткнення, у моделі забите обличчя і рука.

Учасниця "Холостяка" порадила своїм шанувальникам прислухатися до свого організму та подякувала всім за допомогу.

Нагаєамо, ми раніше писали, що Міс Україна Всесвіт показала себе у вазі 72 кілограми. Також відома ведуча Тетяна Літвінова відверто розповіла про пекло під час пологів, що ледь не померла під час пологів через недбале ставлення до неї лікарів.

ДТП
аварія
шоу Холостяк
шоу-бізнес
модель
українські зірки
травма

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