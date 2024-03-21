Не справилась с управлением на скорости — звезда шоу "Холостяк" чуть не погибла в ДТП

Украинская модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

Известная украинская модель, Мисс Украина Вселенная и участница десятого сезона "Холостяка" Анна Неплях попала в ДТП на трассе "Киев-Днепр". Из-за накопившейся усталости и плохого самочувствия звезда не справилась с управлением.

Об этом она сообщила на своей странице Instagram.

Читайте также:

Известная украинская модель травмировалась на дороге

Модель Анна Неплях пожалела о том, что не прислушивалась к своему телу и организму. Звезда отправилась из Киева в Днепр по делам, даже несмотря на свое плохое самочувствие. Мисс Украина Вселенная признается, что в последнее время из-за проблем со здоровьем чувствует себя обессиленной.

"Уже 2 недели я себя плохо чувствую из-за гормонов, проблемы со щитовидкой в нашей стране у каждой третьей женщины и они меня не обошли стороной… меня просто прибивает посреди дня и я ничего физически не могу делать, ухудшилось зрение, чувствую давление, и странное ощущение, когда у тебя нет депрессии, дикая жажда жизни, ничего не болит, а у тебя просто нет сил", — пишет Неплях.

Модель признается, что в преддверии поездки ей тоже было плохо и она отменила все планы, чтобы отдохнуть ночью.

Однако, у россиян были другие планы на ночь с 20 на 21 марта, и многих киевлян подняли с постели громкие взрывы.

Неплях решилась сесть за руль даже несмотря на сильную усталость и недосып. Не доехав 200 км от места назначения, девушка не справилась с управлением и на скорости врезалась в дорожный отбойник.

Украинская модель Анна Неплях попала в ДТП. Фото: instagram.com/neplyah/

Украинская модель Анна Неплях попала в ДТП. Фото: instagram.com/neplyah/

Украинская модель Анна Неплях попала в ДТП. Фото: instagram.com/neplyah/

"Авто ударяется, меня бьет подушка, я вижу, как меня уже люди пытаются вытащить из машины, со словами: "скорую? Живая? Воды?" и первое, что я, конечно, спросила: "а я могу так ехать дальше?" еще даже не видя, что с машиной...", — делится звезда.

К счастью, у Неплях нет серьезных травм. Из-за сильного удара во время столкновения модель ушибла лицо и руку.

Участница "Холостяка" посоветовала своим поклонникам прислушиваться к своему организму и поблагодарила всех за помощь.

Напомним, мы раньше писали, что Мисс Украина Вселенная показала себя в весе 72 килограмма. Также известная ведущая Татьяна Литвинова откровенно рассказала об аде во время родов, что едва не умерла во время родов из-за небрежного отношения к ней врачей.