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Неочікуваний дует Дантеса та Віктора Ющенка зібрав кругленьку суму на дрони для ЗСУ

25 липня 2024 16:40
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Дует Дантеса та Ющенка зібрав 4 млн гривень — деталі
Володимир Дантес, Віктор Ющенко та Badstreet boys. Фото: vitalinayushchenko/Instagram
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Українські стендап-коміки та Дантес об'єдналися та заспівали разом з експрезидентом Віктором Ющенком. Їм вдалося зібрати 4 мільйони гривень на дрони для нашої розвідки.

Про це повідомляє Головне управління ГУР МО України.

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Учасники гурту Badstreet boys та Володимир Дантес передали 4 мільйони гривень Благодійному фонду Діани Подолянчук на морські дрони Magura V5 для української розвідки. Суму вдалося зібрати завдяки каверу на трек Елтона Джона і гурту Blue "Sorry Seems to Be the Hardest ", де Віктор Ющенко зіграв на фортепіано. Ролик зібрав майже 100 тисяч переглядів. 

"Сучасні та інноваційні безпілотники Magura використовується для різного спектру завдань: від розвідки та розмінування акваторії до патрулювання і вогневого ураження ворожих кораблів та інших об’єктів. Завдяки їм Україна здобула низку важливих перемог над Росією в Чорному морі", — йдеться у повідомленні.

Неочікуваний дует Дантеса та Віктора Ющенка зібрав кругленьку суму на дрони для ЗСУ - фото 1
Володимир Дантес та Badstreet boys. Фото: ГУР
Неочікуваний дует Дантеса та Віктора Ющенка зібрав кругленьку суму на дрони для ЗСУ - фото 2
Badstreet boys зібрали 4 млн гривень. Фото: ГУР

Нещодавно ми розповідали, що під час візиту Віктора Ющенка до Львова його покусав кіт Левчик, що живе у мерії міста. А також Дорофєєва, Пивоваров та Гороховський зняли власний римейк на голлівудський блокбастер "12 друзів Оушена".

розвідка Володимир Дантес Віктор Ющенко Служба зовнішньої розвідки благодійність українські зірки дрони донат

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