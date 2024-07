Дует Дантеса та Ющенка зібрав 4 млн гривень — деталі

Володимир Дантес, Віктор Ющенко та Badstreet boys. Фото: vitalinayushchenko/Instagram

Українські стендап-коміки та Дантес об'єдналися та заспівали разом з експрезидентом Віктором Ющенком. Їм вдалося зібрати 4 мільйони гривень на дрони для нашої розвідки.

Про це повідомляє Головне управління ГУР МО України.

Дантес та Ющенко допомогли закрити збір на дрони

Учасники гурту Badstreet boys та Володимир Дантес передали 4 мільйони гривень Благодійному фонду Діани Подолянчук на морські дрони Magura V5 для української розвідки. Суму вдалося зібрати завдяки каверу на трек Елтона Джона і гурту Blue "Sorry Seems to Be the Hardest ", де Віктор Ющенко зіграв на фортепіано. Ролик зібрав майже 100 тисяч переглядів.

"Сучасні та інноваційні безпілотники Magura використовується для різного спектру завдань: від розвідки та розмінування акваторії до патрулювання і вогневого ураження ворожих кораблів та інших об’єктів. Завдяки їм Україна здобула низку важливих перемог над Росією в Чорному морі", — йдеться у повідомленні.

Володимир Дантес та Badstreet boys. Фото: ГУР

Badstreet boys зібрали 4 млн гривень. Фото: ГУР

