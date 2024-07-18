Дорофєєва, Артем Пивоваров, Дантес та Сергій Жадан — зірки об'єдналися заради мегазбору на ЗСУ

Українська співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Відомі українські зірки та представники бізнесу об'єдналися заради благодійної мети. Вони знялись у ролику в стилі голлівудського блокбастера "12 друзів Оушена", який закликає українців активніше долучатися до мегазбору у 100 мільйонів гривень на дрони для ЗСУ.

Він був опублікований на офіційній сторінці ATLAS WEEKEND в Instagram.

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Благодійний ремейк "12 друзів Оушена"

ATLAS UNITED 2024 зняв мотиваційний ролик у стилі голлівудського блокбастера та розігрує квартиру в Києві в рамках благодійного збору за донат. Його кадрами організатори найбільшого музичного фестивалю ATLAS UNITED 2024 разом з UNITED24 та MONOBANK мотивують українців активніше долучатися до мегазбору у 100 мільйонів гривень на дрони для ЗСУ.

У ролику знялись артисти DOROFEEVA, Артем Пивоваров, DANTES, Сергій Жадан, учасники гурту Курган & Agregat, блогер Міша Лебіга, засновник ATLAS Дмитро Сидоренко, співвласник monobank Олег Гороховський, стендап-комік Василь Байдак, ветеран Олександр “Терен”, а також намальований персонаж Білий Пес.

За сценарієм артисти та інфлюенсери об'єднують сили заради того, щоб пограбувати вигаданий банк і задонатити на користь Збройних Сил України.

Серед друзів фестивалю не лише впливові та відомі особистості, а й представники соціально відповідального бізнесу, які запрошують всіх охочих взяти участь у розіграші крутих подарунків.

Так, за донат кратний 200 грн, можна виграти квартиру в сучасному ЖК Нова Англія від LUN.UA та Royal House.

За донат кратний 100 гривень розігрують:

300 одноденних квитків на ATLAS WEEKEND;

36 платінум карток від Укрнафта;

72 подарунки від мережі Аврора;

24 депозити на 2000 в магазинах Аврора;

12 сертифікатів на 1 місяць поїздок з Uklon (промокод на 30 поїздок зі знижкою в 150 грн на кожну)

WhiteBIT — 12 VIP програм на місяць.

Кількість донатів від однієї людини необмежена, тож чим більше донатів, тим більше шансів виграти корисні призи. Для донатів із карток інших банок варто вказати контактні дані в коментарях, щоб із переможцем могли зв'язатись у разі виграшу.

Цьогорічний ATLAS UNITED 2024 відбудеться на території ТРЦ Blockbuster Mall з 19 по 21 липня. 15% з вартості кожного квитка, які можна придбати через застосунок monobank, перераховуватимуть на придбання роботизованих платформ через UNITED24 та забезпечення Збройних сил України дронами, зокрема на харківському напрямку.

На шести сценах ATLAS UNITED 2024 з'являться понад 70 популярних артистів серед яких: SHARON DEN ADEL (WITHIN TEMPTATION), БУМБОКС, DOROFEEVA, АРТЕМ ПИВОВАРОВ, ONUKA, ЖАДАН І СОБАКИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, DANTES, КУРГАН & AGREGAT, ДРУГА РІКА, LATEXFAUNA, MÉLOVIN та багато інших.

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Ірина Федишин привезла з туру Америкою більше 50 автівок для ЗСУ. А також MONATIK, Даші Астафʼєвій та Джозефіні Джексон вдалося зібрати кругленьку суму на потреби ЗСУ.