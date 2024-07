Дуэт Дантеса и Ющенко собрал 4 млн гривен.

Владимир Дантес, Виктор Ющенко и Badstreet boys. Фото: vitalinayushchenko/Instagram

Украинские стендап-комики и Дантес объединились и спели вместе с экс-президентом Виктором Ющенко. Им удалось собрать 4 миллиона гривен на дроны для нашей разведки.

Об этом сообщает Главное управление ГУР МО Украины.

Дантес и Ющенко помогли закрыть сбор на дроны

Участники группы Badstreet boys и Владимир Дантес передали 4 миллиона гривен Благотворительному фонду Дианы Подолянчук на морские дроны Magura V5 для украинской разведки. Сумму удалось собрать благодаря каверу на трек Элтона Джона и группе Blue "Sorry Seems to Be the Hardest", где Виктор Ющенко сыграл на фортепиано. Ролик собрал почти 100 тысяч просмотров.

"Современные и инновационные беспилотники Magura используются для разного спектра задач: от разведки и разминирования акватории до патрулирования и огневого поражения вражеских кораблей и других объектов. Благодаря им Украина одержала ряд важных побед над Россией в Черном море", — говорится в сообщении.

Владимир Дантес и Badstreet boys. Фото: ГУР

Badstreet boys собрали 4 млн гривен. Фото: ГУР

