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Неожиданный дуэт Дантеса и Виктора Ющенко собрал кругленькую сумму на дроны для ВСУ

25 июля 2024 16:40
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Дуэт Дантеса и Ющенко собрал 4 млн гривен.
Владимир Дантес, Виктор Ющенко и Badstreet boys. Фото: vitalinayushchenko/Instagram
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Украинские стендап-комики и Дантес объединились и спели вместе с экс-президентом Виктором Ющенко. Им удалось собрать 4 миллиона гривен на дроны для нашей разведки.

Об этом сообщает Главное управление ГУР МО Украины.

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Участники группы Badstreet boys и Владимир Дантес передали 4 миллиона гривен Благотворительному фонду Дианы Подолянчук на морские дроны Magura V5 для украинской разведки. Сумму удалось собрать благодаря каверу на трек Элтона Джона и группе Blue "Sorry Seems to Be the Hardest", где Виктор Ющенко сыграл на фортепиано. Ролик собрал почти 100 тысяч просмотров.

"Современные и инновационные беспилотники Magura используются для разного спектра задач: от разведки и разминирования акватории до патрулирования и огневого поражения вражеских кораблей и других объектов. Благодаря им Украина одержала ряд важных побед над Россией в Черном море", — говорится в сообщении.

Неожиданный дуэт Дантеса и Виктора Ющенко собрал кругленькую сумму на дроны для ВСУ - фото 1
Владимир Дантес и Badstreet boys. Фото: ГУР
Неожиданный дуэт Дантеса и Виктора Ющенко собрал кругленькую сумму на дроны для ВСУ - фото 2
Badstreet boys собрали 4 млн гривен. Фото: ГУР

Недавно мы рассказывали, что во время визита Виктора Ющенко во Львов его покусал кот Левчик, который живет в мэрии города. А также Дорофеева, Пивоваров и Гороховский сняли свой римейк на голливудский блокбастер "12 друзей Оушена".

разведка Владимир Дантес Виктор Ющенко Служба внешней разведки благотворительность украинские звезды дроны донат

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