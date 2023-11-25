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Netflix дав режисеру понад 50 млн доларів на новий серіал, а він їх витратив на себе

25 листопада 2023 22:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Netflix дав режисеру понад 50 млн доларів на новий серіал, а він їх витратив на себе
Зйомка серіалу Conquest. Фото: The New York Times
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Карл Ерік Рінш, відомий своєю роботою над фільмом "47 Ронін", розпорядився мільйонами доларів, виділеними Netflix на створення нового фантастичного серіалу, абсолютно несподіваним чином — він інвестував їх у торгівлю на фондовому та криптовалютному ринках, а також придбав дорогі авто.

Про це повідомляє The New York Times.

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Повідомляється, що у листопаді 2018 року 46-річний режисер підписав контракт із Netflix на виробництво фантастичного серіалу Conquest на суму 61,2 мільйона доларів. До березня Netflix вже вклав 44,3 мільйона доларів у проєкт Рінша, який потім зажадав більше коштів, погрожуючи припинити виробництво, після чого отримав додаткові 11 мільйонів доларів.

Однак Рінш використав ці гроші для інших цілей — 2020 року він вклав 10,5 мільйона доларів у фондовий ринок, втративши 5,9 мільйона доларів на торгах. Потім режисер звернув увагу на криптовалютний ринок, де йому пощастило більше — інвестиції в Dogecoin перетворили його вкладення на 4 мільйони доларів майже на 27 мільйонів доларів.

Крім того, Рінш витратив 8,7 мільйона доларів на купывлю авто марки Ferrari та п'ять Rolls-Royce, дизайнерських меблів та годинників, стверджуючи в суді, що ці товари були потрібні для серіалу, тому він сплатив їх грошима Netflix.

Netflix не отримав жодного епізоду від режисера

Тим часом Netflix, інвестувавши в проєкт 55 мільйонів доларів, так і не отримав жодного епізоду від режисера. Представник Netflix Томас Черіан оголосив, що проєкт тепер вважається списаним, оскільки очевидно, що Рінш ніколи не планував завершити домовлений проєкт.

Зараз між режисером та стрімінг-сервісом триває закритий арбітражний процес. Рінш, який ініціював його, заявляє, що Netflix має виплатити йому як мінімум 14 мільйонів як компенсацію за порушення контракту.

Нагадаємо, що стрімінгова платформа Netflix запустила в розробку мінісеріал, заснований на житті 35-го президента США Джона Кеннеді. Після завершення страйку сценаристів ті повертаються до роботи.

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