Netflix дал режиссеру более 50 млн долларов на новый сериал, а он их потратил на себя

Съемки сериала Conquest. Фото: The New York Times

Карл Эрик Ринш, известный своей работой над фильмом "47 Ронин", распорядился миллионами долларов, выделенными Netflix на создание нового фантастического сериала, совершенно неожиданным образом — он инвестировал их в торговлю на фондовом и криптовалютном рынках, а также приобрел дорогие авто.

Об этом сообщает The New York Times.

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Сообщается, что в ноябре 2018 года 46-летний режиссер подписал контракт с Netflix на производство фантастического сериала Conquest на сумму 61,2 миллиона долларов. К марту Netflix уже вложил 44,3 миллиона долларов в проект Ринша, который затем потребовал больше средств, угрожая прекратить производство, после чего получил дополнительные 11 миллионов долларов.

Однако Ринш использовал эти деньги для других целей — в 2020 году он вложил 10,5 миллиона долларов в фондовый рынок, потеряв в итоге 5,9 миллиона долларов на торгах. Затем режиссер обратил внимание на криптовалютный рынок, где ему повезло больше — инвестиции в Dogecoin превратили его вложение в 4 миллиона долларов почти в 27 миллионов долларов.

Кроме того, Ринш потратил 8,7 миллиона долларов на покупку авто марки Ferrari и пять Rolls-Royce и дизайнерскую мебель и часы, утверждая в суде, что эти товары были нужны для сериала, поэтому он оплатил их деньгами Netflix.

Netflix не получил ни одного эпизода от режиссера

Между тем, Netflix, инвестировав в проект 55 миллионов долларов, так и не получил ни одного эпизода от режиссера. Представитель Netflix Томас Чериан объявил, что проект теперь считается списанным, поскольку "очевидно, что господин Ринш никогда не планировал завершить договоренный проект".

В настоящее время между режиссером и стриминг-сервисом идет закрытый арбитражный процесс. Ринш, инициировавший его, заявляет, что Netflix должен выплатить ему как минимум 14 миллионов в качестве компенсации за нарушение контракта.

Напомним, что стриминговая платформа Netflix запустила в разработку мини-сериал, основанный на жизни 35-го президента США Джона Кеннеди. После завершения забастовки сценаристов те возвращаются к работе.