Nike презентував нові кросівки, створені ШІ

Nike презентували нову колекцію кросівок, яку створив штучний інтелект
Nike представила свою нову колекцію для майбутніх Олімпійських ігор 2024, які відбудуться у Парижі. Родзинкою нового взуття стало те, що його створили за допомогою штучного інтелекту.
Про це повідомляє Highsnobiety.
Nike представив кросівки майбутнього
Nike just unveiled an “A.I.R” concept shoe in Paris for Victor Wembanyama — designed by A.I. and fueled by its Sport Research Lab insights.— Nick DePaula (@NickDePaula) April 11, 2024
What would you want to see in a future @Wemby signature shoe? 👀 pic.twitter.com/rGhpXE6wR1
Для створення нового взуття Nike працювали у колаборації із відомим баскетболістом Віктором Вембаньямою, який грає за баскетбольний клуб "Сан-Антоніо Сперс".
Дизайнери врахували індивідуальні особливості спортсменів та використали ШІ для створення ідеального взуття, яке буде відповідати їх потребам.
Колекція отримала назву Nike Blueprint Pack і складається з п'яти моделей: Alphafly 3, Pegasus 41, Air Zoom Maxfly 2, G.T. Hustle 3 і Mercurial Superfly.
"Понад 50 років ми прислухаємося до потреб наших спортсменів і створюємо для них найкращі інновації Nike. Ми завжди розширюємо межі можливого і йдемо на ризик, щоб разом створювати майбутнє спорту", — заявив Джон Хок, директор з інновацій Nike.
Нові моделі будуть доступні для покупців з 3 липня 2024 року.
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