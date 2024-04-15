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Nike презентували нову колекцію кросівок, яку створив штучний інтелект

15 квітня 2024 19:34
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Nike презентував нові кросівки, створені ШІ
Нова колекція взуття від Nike. Фото: hypebeast.com
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Nike представила свою нову колекцію для майбутніх Олімпійських ігор 2024, які відбудуться у Парижі. Родзинкою нового взуття стало те, що його створили за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє Highsnobiety.

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Для створення нового взуття Nike працювали у колаборації із відомим баскетболістом Віктором Вембаньямою, який грає за баскетбольний клуб "Сан-Антоніо Сперс". 

Дизайнери врахували індивідуальні особливості спортсменів та використали ШІ для створення ідеального взуття, яке буде відповідати їх потребам.

Колекція отримала назву Nike Blueprint Pack і складається з п'яти моделей: Alphafly 3, Pegasus 41, Air Zoom Maxfly 2, G.T. Hustle 3 і Mercurial Superfly.

Nike презентували нову колекцію кросівок, створену за допомогою штучного інтелекту - фото 1
Нова колекція взуття від Nike. Фото: hypebeast.com
Дивні кросівки від Nike
Нова колекція взуття від Nike. Фото: hypebeast.com
Стильне взуття Nike
Нова колекція взуття від Nike. Фото: hypebeast.com
Круті кросівки від Nike
Нова колекція взуття від Nike. Фото: hypebeast.com
Кросівки майбутнього від Nike
Нова колекція взуття від Nike. Фото: hypebeast.com

"Понад 50 років ми прислухаємося до потреб наших спортсменів і створюємо для них найкращі інновації Nike. Ми завжди розширюємо межі можливого і йдемо на ризик, щоб разом створювати майбутнє спорту", — заявив Джон Хок, директор з інновацій  Nike.

Нові моделі будуть доступні для покупців з 3 липня 2024 року.

Нагадаємо, епатажний бренд Balenciaga представив модний браслет у вигляді рулона скотча. Також ми писали про те, що Adidas запропонував покупцям взути коробки від взуття.

мода
взуття
технології
штучний інтелект
спортсмен
стиль
кросівки
Nike

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