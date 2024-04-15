Nike презентував нові кросівки, створені ШІ

Нова колекція взуття від Nike. Фото: hypebeast.com

Nike представила свою нову колекцію для майбутніх Олімпійських ігор 2024, які відбудуться у Парижі. Родзинкою нового взуття стало те, що його створили за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє Highsnobiety.

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Nike just unveiled an “A.I.R” concept shoe in Paris for Victor Wembanyama — designed by A.I. and fueled by its Sport Research Lab insights.



What would you want to see in a future @Wemby signature shoe? 👀 pic.twitter.com/rGhpXE6wR1 — Nick DePaula (@NickDePaula) April 11, 2024

Для створення нового взуття Nike працювали у колаборації із відомим баскетболістом Віктором Вембаньямою, який грає за баскетбольний клуб "Сан-Антоніо Сперс".

Дизайнери врахували індивідуальні особливості спортсменів та використали ШІ для створення ідеального взуття, яке буде відповідати їх потребам.

Колекція отримала назву Nike Blueprint Pack і складається з п'яти моделей: Alphafly 3, Pegasus 41, Air Zoom Maxfly 2, G.T. Hustle 3 і Mercurial Superfly.

Нова колекція взуття від Nike. Фото: hypebeast.com

Нова колекція взуття від Nike. Фото: hypebeast.com

Нова колекція взуття від Nike. Фото: hypebeast.com

Нова колекція взуття від Nike. Фото: hypebeast.com

Нова колекція взуття від Nike. Фото: hypebeast.com

"Понад 50 років ми прислухаємося до потреб наших спортсменів і створюємо для них найкращі інновації Nike. Ми завжди розширюємо межі можливого і йдемо на ризик, щоб разом створювати майбутнє спорту", — заявив Джон Хок, директор з інновацій Nike.

Нові моделі будуть доступні для покупців з 3 липня 2024 року.

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