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Nike презентовали новую коллекцию кроссовок, которую создал искусственный интеллект

15 апреля 2024 19:34
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Nike представил новые кроссовки, созданные ШИ
Новая коллекция обуви от Nike. Фото: hypebeast.com
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Nike представила свою новую коллекцию для предстоящих Олимпийских игр 2024, которые пройдут в Париже. Изюминкой новой обуви стало то, что она была разработана с помощью искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Highsnobiety.

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Для создания новой обуви Nike работали в коллаборации с известным баскетболистом Виктором Вембаньямой, который играет за баскетбольный клуб "Сан-Антонио Сперс".

Дизайнеры учли индивидуальные особенности спортсменов и использовали ИИ для создания идеальной обуви, которая будет соответствовать их потребностям.

Коллекция получила название Nike Blueprint Pack и состоит из пяти моделей: Alphafly 3, Pegasus 41, Air Zoom Maxfly 2, GT Hustle 3 и Mercurial Superfly.

Nike представили новую коллекцию кроссовок, созданную с помощью искусственного интеллекта - фото 1
Новая коллекция обуви от Nike. Фото: hypebeast.com
Удивительные кроссовки от Nike
Новая коллекция обуви от Nike. Фото: hypebeast.com
Стильная обувь Nike
Новая коллекция обуви от Nike. Фото: hypebeast.com
Крутые кроссовки от Nike
Новая коллекция обуви от Nike. Фото: hypebeast.com
Кроссовки будущего от Nike
Новая коллекция обуви от Nike. Фото: hypebeast.com

"Более 50 лет мы прислушиваемся к потребностям наших спортсменов и создаем для них лучшие инновации Nike. Мы всегда расширяем пределы возможного и идем на риск, чтобы вместе создавать будущее спорта", — заявил Джон Хок, директор по инновациям Nike.

Новые модели будут доступны покупателям с 3 июля 2024 года.

Напомним, эпатажный бренд Balenciaga представил модный браслет в виде рулона скотча. Также мы писали о том, что Adidas предложил покупателям обуть коробки от обуви.

мода
обувь
технологии
искусственный интеллект
спортсмен
стиль
кроссовки
Nike

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