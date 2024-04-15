Nike представил новые кроссовки, созданные ШИ

Новая коллекция обуви от Nike. Фото: hypebeast.com

Nike представила свою новую коллекцию для предстоящих Олимпийских игр 2024, которые пройдут в Париже. Изюминкой новой обуви стало то, что она была разработана с помощью искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Highsnobiety.

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Nike just unveiled на “AIR” концепт shoe в Париже для Victor Wembanyama — designed by AI and fueled by его Sport Research Lab insights.



What would you want to see in a future @Wemby signature shoe? 👀 pic.twitter.com/rGhpXE6wR1 — Nick DePaula (@NickDePaula) 11 апреля 2024

Для создания новой обуви Nike работали в коллаборации с известным баскетболистом Виктором Вембаньямой, который играет за баскетбольный клуб "Сан-Антонио Сперс".

Дизайнеры учли индивидуальные особенности спортсменов и использовали ИИ для создания идеальной обуви, которая будет соответствовать их потребностям.

Коллекция получила название Nike Blueprint Pack и состоит из пяти моделей: Alphafly 3, Pegasus 41, Air Zoom Maxfly 2, GT Hustle 3 и Mercurial Superfly.

Новая коллекция обуви от Nike. Фото: hypebeast.com

Новая коллекция обуви от Nike. Фото: hypebeast.com

Новая коллекция обуви от Nike. Фото: hypebeast.com

Новая коллекция обуви от Nike. Фото: hypebeast.com

Новая коллекция обуви от Nike. Фото: hypebeast.com

"Более 50 лет мы прислушиваемся к потребностям наших спортсменов и создаем для них лучшие инновации Nike. Мы всегда расширяем пределы возможного и идем на риск, чтобы вместе создавать будущее спорта", — заявил Джон Хок, директор по инновациям Nike.

Новые модели будут доступны покупателям с 3 июля 2024 года.

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