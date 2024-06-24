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Ніколас Карма розсекретив вартість повсякденного образу співачки Lida Lee

24 червня 2024 11:18
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Lida Lee про свій гардероб — вартість речей зірки
Українська співачка Lida Lee. Фото: instagram.com/lidalee_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український блогер, який розпитує зірок про вартість їх образів "спіймав" у Львові колишню бек-вокалістку Монатіка, учасницю шоу "Голос Країни", а зараз сольну співачку Lida Lee. Зірка зізналася про те, скільки витрачає зараз на одяг.

Відповідний ролик був опублікований у соцмережі TikTok.

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Lida Lee про свій стиль

@nicolas_karma_official

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♬ оригінальний звук - Ніколас Карма

Артистка поспішала у студію звукозапису в стильному обтислому вбранні. Співачка обрала чорний спортивний костюм із велосипедками, який доповнила піджаком, сумкою багетом, сонцезахисними окулярами та туфлями на підборах в тон.  Lida Lee назвала вартість кожної речі на собі.

Взуття зірки коштує 3500 грн. Костюм обійшовся співачці у 6000 грн, а піджак українського бренду One by One у 3500 грн. Сумочку артистці подарували, однак середня вартість аксесуарів італійського бренду Coperni складає 20-25 тисяч гривень.

Ніколас Карма розсекретив вартість повсякденного образу співачки Lida Lee - фото 1
Українська співачка  Lida Lee. Фото: tiktok.com/@nicolas_karma_official
Ніколас Карма розсекретив вартість повсякденного образу співачки Lida Lee - фото 2
Українська співачка  Lida Lee. Фото: tiktok.com/@nicolas_karma_official
Ніколас Карма розсекретив вартість повсякденного образу співачки Lida Lee - фото 3
Сумочка Lida Lee. Фото: tsum.ua

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Lida Lee розвіяла чутки про стосунки з Даніелем Салемом. А також артистка чесно розповіла про те, як їй вдалося вибратися із депресії.

блогери
Lida Lee
українські зірки
співачка
стиль
мода-2024

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