Lida Lee про свій гардероб — вартість речей зірки

Українська співачка Lida Lee. Фото: instagram.com/lidalee_official/

Відомий український блогер, який розпитує зірок про вартість їх образів "спіймав" у Львові колишню бек-вокалістку Монатіка, учасницю шоу "Голос Країни", а зараз сольну співачку Lida Lee. Зірка зізналася про те, скільки витрачає зараз на одяг.

Відповідний ролик був опублікований у соцмережі TikTok.

Lida Lee про свій стиль

Артистка поспішала у студію звукозапису в стильному обтислому вбранні. Співачка обрала чорний спортивний костюм із велосипедками, який доповнила піджаком, сумкою багетом, сонцезахисними окулярами та туфлями на підборах в тон. Lida Lee назвала вартість кожної речі на собі.

Взуття зірки коштує 3500 грн. Костюм обійшовся співачці у 6000 грн, а піджак українського бренду One by One у 3500 грн. Сумочку артистці подарували, однак середня вартість аксесуарів італійського бренду Coperni складає 20-25 тисяч гривень.

