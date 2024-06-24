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Николас Карма рассекретил стоимость повседневного образа певицы Lida Lee

24 июня 2024 11:18
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Lida Lee о своем гардеробе — стоимость вещей звезды
Украинская певица Lida Lee. Фото: instagram.com/lidalee_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский блогер, который расспрашивает звезд о стоимости их образов "поймал" во Львове бывшую бэк-вокалистку Монатика, участницу шоу "Голос Страны", а сейчас сольную певицу Lida Lee. Звезда призналась, сколько тратит сейчас на одежду.

Соответствующий ролик был опубликован в соцсети TikTok.

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Lida Lee о своем стиле

@nicolas_karma_official

«Сколько стоит Look?» @jokoblend – это украинский производитель натуральной эффективной косметики с собственным производством в Киеве, с сертификацией Европейского стандарта GMP. По промокоду «KARMA» у вас будет скидка – 20% на всю продукцию. В ассортименте есть косметика для лица, для тела, для волос, кремы и лосьоны из SPF 30 и 50 и крем после загара, гель для бровей и все это нашего украинского производства, поэтому обязательно подписывайтесь и заказывайте) На правах рекламы

♬ оригинальный звук - Николас Карма

Артистка спешила в студию звукозаписи в стильном облегающем наряде. Певица выбрала черный спортивный костюм с велосипедками, который дополнила пиджаком, сумкой багетом, солнцезащитными очками и туфлями на каблуке в тон. Lida Lee назвала стоимость каждой вещи на себе.

Обувь звезды стоит 3500 грн. Костюм обошелся певице в 6000 грн, а пиджак украинского бренда One by One в 3500 грн. Сумочку артистке подарили, однако средняя стоимость аксессуаров итальянского бренда Coperni составляет 20-25 тысяч гривен.

Николас Карма рассекретил стоимость повседневного образа певицы Lida Lee - фото 1
Украинская певица Lida Lee. Фото: tiktok.com/@nicolas_karma_official
Николас Карма рассекретил стоимость повседневного образа певицы Lida Lee - фото 2
Украинская певица Lida Lee. Фото: tiktok.com/@nicolas_karma_official
Николас Карма рассекретил стоимость повседневного образа певицы Lida Lee - фото 3
Сумочка Lida Lee. Фото: tsum.ua

Напомним, мы писали о том, что певица Lida Lee развеяла слухи об отношениях с Даниэлем Салемом. А также артистка честно рассказала о том, как ей удалось выбраться из депрессии.

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