Lida Lee о своем гардеробе — стоимость вещей звезды

Николас Карма рассекретил стоимость повседневного образа певицы Lida Lee
Известный украинский блогер, который расспрашивает звезд о стоимости их образов "поймал" во Львове бывшую бэк-вокалистку Монатика, участницу шоу "Голос Страны", а сейчас сольную певицу Lida Lee. Звезда призналась, сколько тратит сейчас на одежду.
Соответствующий ролик был опубликован в соцсети TikTok.
Lida Lee о своем стиле
@nicolas_karma_official
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Артистка спешила в студию звукозаписи в стильном облегающем наряде. Певица выбрала черный спортивный костюм с велосипедками, который дополнила пиджаком, сумкой багетом, солнцезащитными очками и туфлями на каблуке в тон. Lida Lee назвала стоимость каждой вещи на себе.
Обувь звезды стоит 3500 грн. Костюм обошелся певице в 6000 грн, а пиджак украинского бренда One by One в 3500 грн. Сумочку артистке подарили, однако средняя стоимость аксессуаров итальянского бренда Coperni составляет 20-25 тысяч гривен.
Напомним, мы писали о том, что певица Lida Lee развеяла слухи об отношениях с Даниэлем Салемом. А также артистка честно рассказала о том, как ей удалось выбраться из депрессии.
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