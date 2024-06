Lida Lee о своем гардеробе — стоимость вещей звезды

Украинская певица Lida Lee. Фото: instagram.com/lidalee_official/

Известный украинский блогер, который расспрашивает звезд о стоимости их образов "поймал" во Львове бывшую бэк-вокалистку Монатика, участницу шоу "Голос Страны", а сейчас сольную певицу Lida Lee. Звезда призналась, сколько тратит сейчас на одежду.

Соответствующий ролик был опубликован в соцсети TikTok.

Lida Lee о своем стиле

Артистка спешила в студию звукозаписи в стильном облегающем наряде. Певица выбрала черный спортивный костюм с велосипедками, который дополнила пиджаком, сумкой багетом, солнцезащитными очками и туфлями на каблуке в тон. Lida Lee назвала стоимость каждой вещи на себе.

Обувь звезды стоит 3500 грн. Костюм обошелся певице в 6000 грн, а пиджак украинского бренда One by One в 3500 грн. Сумочку артистке подарили, однако средняя стоимость аксессуаров итальянского бренда Coperni составляет 20-25 тысяч гривен.

Украинская певица Lida Lee. Фото: tiktok.com/@nicolas_karma_official

Сумочка Lida Lee. Фото: tsum.ua

