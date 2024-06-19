Як Lida Lee пережила депресію і чому змінила імідж

Українська співачка Lida Lee на інтерв'ю на радіо. Фото: скриншот з YouTube

Молода співачка Lida Lee, яка колись співала на бек-вокалі Monatik, дала відверте інтерв’ю. Популярна артистка чесно розповіла про свою депресію і пояснила, як їй вдалося вирватися з того стану, коли їй зовсім нічого не хотілося.

Про це Lida Lee розповіла в інтерв’ю на радіо "Люкс FM".

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Lida Lee про свою депресію

Українська виконавиця зізнається, що в неї була депресія, але вона намагалася не звертати на це уваги. Артистка намагалася втекти від свого стану і навіть не дозволяла собі зізнатися в тому, що вона просто втомилася від усього.

Співачка Lida Lee на радіостанції "Люкс FM". Фото: скриншот з YouTube

Ймовірно, через це Lida Lee і вирішила змінити свій стиль, адже одного разу вона зрозуміла, що вона вже виросла з цієї "перуки".

"Я бігла від стану, і я собі не дозволяла зізнатися в тому, що "Ліда, ти вигоріла, в тебе депресія, потрібно щось змінювати, ти носиш ту перуку, ти вже виросла з неї, наче ти одягаєш футболку десятирічної давнини". Я просто зрозуміла — або зараз, або ніколи. Я собі просто дозволила прожити це вперше в житті, і це болісно", — заявила Lida Lee.

Lida Lee у новому стилі

Українська співачка Lida Lee нещодавно вирішила змінити свій імідж після того, як перебувала у доволі важкому емоційному стані. Зірка обрізала своє волосся і заявила про те, що вона стала новою. Вона наголосила, що в неї вийшло попрощатися "з привидами минулого".

"Я не змогла до кінця вирватись з прірви, але змогла назавжди попрощатись з привидами минулого. Змогла повірити в себе. Нова я. Без перуки та страху бути не такою, як бачать інші", — написала в описі під знімками Lida Lee.

Артистка Lida Lee у новому стилі. Фото: скриншот з Instagram

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