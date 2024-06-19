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Співачка Lida Lee відверто розповіла про свою депресію — навіть зачіску змінила

19 червня 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Як Lida Lee пережила депресію і чому змінила імідж
Українська співачка Lida Lee на інтерв'ю на радіо. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молода співачка Lida Lee, яка колись співала на бек-вокалі Monatik, дала відверте інтерв’ю. Популярна артистка чесно розповіла про свою депресію і пояснила, як їй вдалося вирватися з того стану, коли їй зовсім нічого не хотілося.

Про це Lida Lee розповіла в інтерв’ю на радіо "Люкс FM".

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Lida Lee про свою депресію

Українська виконавиця зізнається, що в неї була депресія, але вона намагалася не звертати на це уваги. Артистка намагалася втекти від свого стану і навіть не дозволяла собі зізнатися в тому, що вона просто втомилася від усього.

Lida Lee
Співачка Lida Lee на радіостанції "Люкс FM". Фото: скриншот з YouTube

Ймовірно, через це Lida Lee і вирішила змінити свій стиль, адже одного разу вона зрозуміла, що вона вже виросла з цієї "перуки". 

"Я бігла від стану, і я собі не дозволяла зізнатися в тому, що "Ліда, ти вигоріла, в тебе депресія, потрібно щось змінювати, ти носиш ту перуку, ти вже виросла з неї, наче ти одягаєш футболку десятирічної давнини". Я просто зрозуміла — або зараз, або ніколи. Я собі просто дозволила прожити це вперше в житті, і це болісно", — заявила Lida Lee.

Lida Lee у новому стилі

Українська співачка Lida Lee нещодавно вирішила змінити свій імідж після того, як перебувала у доволі важкому емоційному стані. Зірка обрізала своє волосся і заявила про те, що вона стала новою. Вона наголосила, що в неї вийшло попрощатися "з привидами минулого". 

"Я не змогла до кінця вирватись з прірви, але змогла назавжди попрощатись з привидами минулого. Змогла повірити в себе. Нова я. Без перуки та страху бути не такою, як бачать інші", — написала в описі під знімками Lida Lee.

Публікація зі сторінки Lida Lee
Артистка Lida Lee у новому стилі. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Lida Lee розвіяла чутки про стосунки з Даніелем Салемом. 

Раніше ми розповідали про те, що українська співачка Тіна Кароль звернулася до покійного чоловіка. 

Також ми повідомляли про те, що співачка Надя Дорофєєва розповіла про аферистів, які використовують її ім’я. 

шоу-бізнес
інтерв'ю
Lida Lee
українські зірки

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