Ніколи не був чистим — друг Метью Перрі розповів, як актор всіх обманював

Актор Меттью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4

Після заключення медиків про те, що Меттью Перрі помер від гострої дії кетаміну, його оточення почало розповідати все нові факти з останніх місяців життя актора. Його друг анонімно розповів, що Перрі ніколи не був "чистим" і брехав про свій стан.

Про це пише Daily Mail.

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Брехав, що був "чистим"

Людина з близького оточення Меттью Перрі, який помер 28 жовтня у басейні свого будинку у Лос Анджелесі, розповіла сумні подробиці останніх місяців, навіть років життя зірки. За словами інформатора — актор всім брехав.

"Він брехав усім про "чистоту". Ніколи він не був "чистим". Це дуже сумно. Знаєте, напевно, найбільше він брехав сам собі. Він міг бути дуже маніпулятивним, коли йшлося про його вживання. Але це була така боротьба, і він боровся кожного дня до кінця", — розповів друг актора.

Хоча у крові Перрі не знайшли заборонених речовин, за інформацією видання, він отримував "кайф" від медикаментозних засобів і процедур. Він вживав не лише кетамін нібито від депресії, а і отримував уколи тестостерону для схуднення та приймав нікотинові цукерки.

Близьке оточення розповідає, що Меттью незадовго до смерті був переважно злим, вірогідно від дії тестостерону. А один із його співробітників сказав поліції, що актор прикидався, що почувається добре, але явно захворів. І попри те, що дуже старався побороти свою хворобливу залежність, але не зміг.

Медики зазначили, що рівень кетаміну в організмі зірки становив приблизно стільки ж, скільки було б необхідно для нокаутації під загальним наркозом. Тож це не було результатом терапії, яку йому робили у лікарні. Судячи з усього Меттью Перрі "лікував" себе сам.

Нагадаємо, стала відома причина несподіваної смерті Меттью Перрі.

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