Стала відома причина несподіваної смерті Меттью Перрі

Актор Меттью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4/

Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер від "гострої дії кетаміну". Це препарат, який використовується для лікування депресії, а також як рекреаційний наркотик.

Про це пише TMZ.

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Бюро судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес опублікувало звіт токсикологів, де робиться висновок, що Перрі проходив інфузійну терапію кетаміном від депресії і тривоги за півтора тижні до своєї смерті. Однак кетамін у його організмі на момент смерті "не міг бути результатом інфузійної терапії, оскільки період напіврозпаду кетаміну становить 3-4 години або менше".

За словами судмедексперта, кетамін в організмі Перрі викликав надмірну стимуляцію серцево-судинної системи, так і послаблення дихання. Судмедексперт не виявив слідів алкоголю чи якихось інших наркотиків. Факторами, які сприяли смерті Перрі, були втома, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну. "Бупренорфін використовується для відвикання наркоманів від опіоїдів", йдеться у висновку.

Меттью Перрі помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі на 55-му році життя, його тіло виявив у джакузі його помічник. На місці події не було знайдено наркотиків і алкоголю, проте його колишня дівчина Кеті Едвардс заявила, що, на її думку, перед смертю в актора стався рецидив: "Він би не потонув просто так".

Нагадаємо, Дженніфер Еністон показала переписку з Меттью Перрі.

Раніше зірка "Друзів" зворушливо попрощався з Метью Перрі.