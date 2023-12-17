Никогда не был чист – друг Мэтью Перри рассказал, как актер всех обманывал

Актер Мэттью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4

После заключения медиков о том, что Мэттью Перри умер от острого действия кетамина, его окружение начало рассказывать все новые факты из последних месяцев жизни актера. Его друг анонимно рассказал, что Перри никогда не был "чистым" и врал о своем состоянии.

Об этом пишет Daily Mail.

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Человек из близкого окружения Мэттью Перри, который умер 28 октября в бассейне своего дома в Лос Анджелесе, рассказал печальные подробности последних месяцев, даже лет жизни звезды. По словам информатора, актер всем врал.

"Он врал всем о "чистоте". Никогда он не был "чистым". Это очень грустно. Знаете, наверное, больше всего он врал сам себе. Он мог быть очень манипулятивным, когда речь шла о его употреблении. Но это была такая борьба, и он боролся каждый день до конца", — рассказал друг актера.

Хотя в крови Перри не нашли запрещенных веществ, по информации издания он получал кайф от медикаментозных средств и процедур. Он употреблял не только кетамин от депрессии, но и получал уколы тестостерона для похудения и принимал никотиновые конфеты.

Близкое окружение рассказывает, что Мэттью незадолго до смерти был преимущественно злым, вероятно от действия тестостерона. А один из его сотрудников сказал полиции, что актер притворялся, что чувствует себя хорошо, но явно заболел. И, несмотря на то, что очень старался побороть свою болезненную зависимость, не смог.

Медики отметили, что уровень кетамина в организме звезды составлял примерно столько же, сколько было бы необходимо для нокаутации под общим наркозом. Это не было результатом терапии, которую ему делали в больнице. Судя по всему Мэттью Перри "лечил" себя сам.

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