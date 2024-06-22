Івана Купала 2024 — нова дата, що категорично не можна робити у свято

Дівчина у свято Івана Купала. Фото: pinterest.com

Івана Купала — одне з найбільших літніх свят, що нагадує нам про нерозривний зв'язок між людиною та природою. Воно наповнене чарівництвом, містикою, особливими традиціями та обрядами. Але водночас має й заборони, порушивши які можна накликати на себе біди, нещастя та злидні.

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Коли українці відзначатимуть Івана Купала 2024 року

Варто зауважити, що стародавнє язичницьке свято Івана Купала з приходом християнства на українські землі почало ділити свою дату з церковним Різдвом Іоанна Предтечі, Хрестителя Ісуса Христа.

Раніше Різдво святого Іоанна Хрестителя або День Святого Духа відзначали 7 липня, а Івана Купала — у ніч з 6 на 7 липня. З переходом Православної церкви України на новий календар тепер ці дві події відзначатимуться у нові дати: Різдво Іоанна Предтечі 24 червня, а Івана Купала у ніч з 23 на 24 червня.

Дівчина у свято Івана Купала. Фото: google.com

Що не можна робити на Івана Купала 24 червня

Наші предки суворо дотримувалися заборон на свято Івана Купала, адже вірили: хто їх порушить, того супроводжуватимуть нещастя увесь рік.

Тому на Івана Купала не можна:

стригти волосся — можна відрізати своє щастя;

вдягати чорний одяг — це може призвести до трагедії в сім'ї;

носити брудний або старий заношений одяг — накличете на себе злидні;

сваритися — у сварках проведете цілий рік;

лихословити — нечисту силу привабити до себе;

брехати — згодом самі будете обмануті;

плакати, сумувати — плакатимете до наступного Івана Купала;

жалітися на життя — привернете нещастя;

жалітися на життя — привернете нещастя; підіймати гроші на вулиці — з ними ви можете принести в дім біди та прикрощі від попереднього власника;

давати в борг або позичати гроші — можна передати в чужі руки своє щастя і долю.

Також ввечері 23 червня не можна купатися у водоймах та річках, а от зранку 24 червня, навпаки, треба. Такий обряд може додати здоров'я, щастя, а ще — краси.

Дівчина у свято Івана Купала. Фото: pinterest.com

Головна заборона на Івана Купала, яку не можна порушувати

Наші предки вірили, що на Івана Купала у жодному разі не можна спати, адже у свято прокидається різна нечисть, яка легко може зайти в будинок. Таким чином нечиста сила може відібрати у людини щастя і долю.

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