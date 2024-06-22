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Ніколи не робіть це на Івана Купала — накличете злидні та відвернете щастя

22 червня 2024 19:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Івана Купала 2024 — нова дата, що категорично не можна робити у свято
Дівчина у свято Івана Купала. Фото: pinterest.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Івана Купала — одне з найбільших літніх свят, що нагадує нам про нерозривний зв'язок між людиною та природою. Воно наповнене чарівництвом, містикою, особливими традиціями та обрядами. Але водночас має й заборони, порушивши які можна накликати на себе біди, нещастя та злидні. 

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Що категорично не можна робити у свято Івана Купала, розповідаємо далі в нашому матеріалі. 

Коли українці відзначатимуть Івана Купала 2024 року 

Варто зауважити, що стародавнє язичницьке свято Івана Купала з приходом християнства на українські землі почало ділити свою дату з церковним Різдвом Іоанна Предтечі, Хрестителя Ісуса Христа. 

Раніше Різдво святого Іоанна Хрестителя або День Святого Духа відзначали 7 липня, а Івана Купала — у ніч з 6 на 7 липня.  З переходом Православної церкви України на новий календар тепер ці дві події відзначатимуться у нові дати: Різдво Іоанна Предтечі 24 червня, а Івана Купала у ніч з 23 на 24 червня

 

Коли українці відзначатимуть Івана Купала 2024 року
Дівчина у свято Івана Купала. Фото: google.com

Що не можна робити на Івана Купала 24 червня

Наші предки суворо дотримувалися заборон на свято Івана Купала, адже вірили: хто їх порушить, того супроводжуватимуть нещастя увесь рік. 

Тому на Івана Купала не можна: 

  • стригти волосся — можна відрізати своє щастя;
  • вдягати чорний одяг — це може призвести до трагедії в сім'ї;
  • носити брудний або старий заношений одяг — накличете на себе злидні;
  • сваритися — у сварках проведете цілий рік;
  • лихословити — нечисту силу привабити до себе;
  • брехати — згодом самі будете обмануті;
  • плакати, сумувати — плакатимете до наступного Івана Купала;
  • жалітися на життя — привернете нещастя;
  • підіймати гроші на вулиці — з ними ви можете принести в дім біди та прикрощі від попереднього власника;
  • давати в борг або позичати гроші — можна передати в чужі руки своє щастя і долю.

Також ввечері 23 червня не можна купатися у водоймах та річках, а от зранку 24 червня, навпаки, треба. Такий обряд може додати здоров'я, щастя, а ще — краси.

 

Що не можна робити на Івана Купала 24 червня
Дівчина у свято Івана Купала. Фото: pinterest.com

Головна заборона на Івана Купала, яку не можна порушувати

Наші предки вірили, що на Івана Купала у жодному разі не можна спати, адже у свято прокидається різна нечисть, яка легко може зайти в будинок. Таким чином нечиста сила може відібрати у людини щастя і долю.

 

Раніше ми розповідали, як сплести вінок на Івана Купала, щоб привернути удачу та виповнити бажання. 

Нагадаємо, ми писали, як провести особливий ритуал з мигдалем, щоб залучити у життя багатство та удачу. 

Також радимо дізнатися, коли очікувати сатанинські дні у червні 2024 року та як їх пережити без негативних наслідків.

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Івана Купала
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