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Никогда не делайте это на Ивана Купала — навлечете нищету и спугнете счастье

22 июня 2024 19:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Ивана Купала 2024 — новая дата, что категорически нельзя делать в праздник
Девушка в праздник Ивана Купала. Фото: pinterest.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Ивана Купала — один из самых больших летних праздников, напоминающий нам о неразрывной связи между человеком и природой. Он наполнен волшебством, мистикой, особыми традициями и обрядами. Но одновременно есть и запреты, нарушив которые можно навлечь на себя беды, несчастья и нищету.

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Что категорично нельзя делать в праздник Ивана Купала, рассказываем далее в нашем материале.

Когда украинцы будут отмечать Ивана Купала в 2024 году

Следует заметить, что древний языческий праздник Иоанна Купала с приходом христианства на украинские земли начал делить свою дату с церковным Рождеством Иоанна Предтечи, Крестителя Иисуса Христа.

Ранее Рождество святого Иоанна Крестителя или День Святого Духа отмечали 7 июля, а Ивана Купала — в ночь с 6 на 7 июля. С переходом Православной церкви Украины на новый календарь теперь эти два события будут отмечаться в новые даты: Рождество Иоанна Предтечи 24 июня, а Ивана Купала — в ночь с 23 на 24 июня.

 

Когда украинцы будут отмечать Ивана Купала в 2024 году
Девушка в праздник Ивана Купала. Фото: google.com

Что нельзя делать на Ивана Купала 24 июня

Наши предки строго соблюдали запреты на праздник Ивана Купала, ведь верили, кто их нарушит, того будут сопровождать несчастья весь год.

Поэтому на Ивана Купала нельзя:

  • стричь волосы — можно отрезать свое счастье;
  • одевать черную одежду — это может привести к трагедии в семье;
  • носить грязную или старую заношенную одежду — навлечете на себя нищету;
  • ссориться — в ссорах проведете круглый год;
  • злословить — нечистую силу привлечь к себе;
  • лгать — со временем сами будете обмануты;
  • плакать, грустить — будете плакать к следующему празднику Ивана Купала;
  • жаловаться на жизнь — привлечете несчастье;
  • поднимать деньги на улице — с ними вы можете принести в дом беды и неприятности от предыдущего владельца;
  • давать взаймы или одалживать деньги — можно передать в чужие руки свое счастье и судьбу.

Также вечером 23 июня нельзя купаться в водоемах и реках, а вот с утра 24 июня, наоборот, нужно. Такой обряд может придать здоровье, счастье, а еще красоты.

 

Что нельзя делать на Ивана Купала 24 июня
Девушка в праздник Ивана Купала. Фото: pinterest.com

Главный запрет на Ивана Купала, который нельзя нарушать

Наши предки верили, что на Ивана Купала ни в коем случае нельзя спать, ведь в праздник просыпается разная нечисть, которая легко может войти в дом. Таким образом, нечистая сила может отнять у человека счастье и судьбу. 

 

Ранее мы рассказывали, как сплести венок на Ивана Купала, чтобы привлечь удачу и исполнить желание.

Напомним, мы писали, как провести особый ритуал с миндалем, чтобы привлечь в жизнь богатство и удачу.

Также советуем узнать, когда ждать сатанинские дни в июне 2024 года и как их пережить без негативных последствий.

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