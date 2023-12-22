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Німецька принцеса виграла суд проти McDonald's

22 грудня 2023 23:37
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Стас Кожушко
Редактор
Німецька принцеса виграла суд проти McDonald's
Німецька принцеса Карла фон Гессен. Фото: Florian Generotzky
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Стас Кожушко
Редактор

Німецька принцеса Карла фон Гессен з аристократичного будинку Гессена судилась з популярною мережею ресторанів швидкого харчування McDonald's. Вона виграла справу.

Про це повідомило видання Bild.

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Згідно з рішенням  Вищого регіонального суду Мюнхена, 49-річна принцеса Карла фон Гессен має отримати 14,2 млн євро. Вона керувала чотирма закладами мережі разом зі своїм колишнім чоловіком, принцом Отто фон Гессеном.  Він загинув у ДТП в травні 2020 року.

Принцеса, як його спадкоємиця, хотіла продовжувати керувати бізнесом, щоб забезпечувати їхніх чотирьох дітей. Але McDonald’s заперечили ці права. В компанії відмовили у продовженні франчайз-договору.

Принц Отто фон Гессен та принцеса Карла фон Гессен. Фото: Google 

Причиною стало те, що пара розлучилася 2007 року,  але до загибелі Отто колишнє подружжя працювали разом. Принц керував чотирма ресторанами McDonald's протягом 35 років. На момент гибелі йому було 55 років. Після тривалого судового процесу сторони уклали мирову угоду. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у McDonald's змінили процес приготування Біг Маку. Також ми розповідали, що колишня помічниця голлівудського актора Він Дізеля звинуватила його у домаганнях.

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