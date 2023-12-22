Колишня помічниця Він Дізеля звинуватила його у домаганнях
Зірку "Форсажу" Він Дізеля звинуватили в інтимних домаганнях. Колишня помічниця актора подала на нього позив.
Про це пише CNN.
Він Дізель домагався підлеглої у ванній кімнаті
Актора Він Дізеля звинувачують у сексуальному насиллі та створенні ворожої атмосфери на роботі.
Колишня помічниця Аста Йонассон подала на нього позов у Вищий суд Лос-Анджелеса. Вона стверджує, що у 2010 році з нею стався жахливий інцидент у готелі.
Жінка розповіла, що Дізель намагався схилити її до статевого акту та мастурбував у неї на очах. Актор проігнорував чітку відмову Йонассон. Жінка закричала і побігла до сусідньої кімнати, проте Дізель наздогнав її і притиснув до стіни своїм тілом.
"Він Дізель категорично заперечує цей позов. Це перший раз, коли він чує про таку претензію з 13-річним минулим, яку зробила 9-денна працівниця", — написав адвокат зірки Браян Фрідман.
Йонассон подала на суд на Дізеля, компанію One Race Productions і його сестру Саманту Вінсент. Вона звинувачує їх не тільки у сексуальному насиллі та створенні ворожої атмосфери, а ще й у незаконному звільненні.
Жінка стверджує, що Саманта Вінсент, яка була президентом компанії на той момент, визвала її через кілька годин після нападу та звільнила.
Колишня помічниця вимагає цивільний штраф у розмірі 10 000 доларів США за кожне порушення і невизначені штрафні збитки.
"Ніхто не є надто відомим або впливовим, щоб ухилитися від правосуддя. Ми сподіваємося, що її сміливе рішення розповісти допоможе внести зміни та розширить можливості для інших, хто вижив", — написала адвокантка ймовірної жертви Клер-Ліз Кутлей з Greenberg Gross LLP.
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