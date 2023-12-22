Немецкая принцесса выиграла суд против McDonald's

Немецкая принцесса Карла фон Гессен. Фото: Florian Generotzky

Немецкая принцесса Карла фон Гессен из аристократического дома Гессена судилась с популярной сетью ресторанов быстрого питания McDonald's. Она выиграла дело.

Об этом сообщило издание Bild.

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Согласно решению Высшего регионального суда Мюнхена, 49-летняя принцесса Карла фон Гессен должна получить 14,2 млн евро. Она руководила четырьмя заведениями сети вместе со своим бывшим мужем, принцем Отто фон Гессеном. Он погиб в ДТП в мае 2020 года.

Принцесса, как его наследница, хотела продолжать управлять бизнесом, чтобы обеспечивать их четырех детей. Но McDonald's отрицали эти права. В компании было отказано в продлении франчайз-договора.

Принц Отто фон Гессен и принцесса Карла фон Гессен. Фото: Google

Причиной стало то, что пара развелась в 2007 году, но до гибели Отто бывшие супруги работали вместе. Принц руководил четырьмя ресторанами McDonald's в течение 35 лет. На момент гибели ему было 55 лет. После продолжительного судебного процесса стороны заключили мировое соглашение.

Напомним, ранее мы писали, что в McDonald's изменили процесс приготовления Биг Мака. Также мы рассказывали, что бывшая помощница голливудского актера Вин Дизеля обвинила его в притязаниях.