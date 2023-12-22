Нові сенси — Ірина Білик переспівала свій хіт солов‘їною

Співачка Ірина Білик. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Українська співачка Ірина Білик переспівала свою популярну російськомовну пісню "Сніг" українською. Підписники артистки зреагували досить двояко.

Про це зірка повідомила в своєму instagram.

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Ірина Білик заспівала українською

Українська популярна виконавиця Ірина Білик переспівала свій хіт "Сніг" рідною мовою і вклала у текст треку інші сенси. Пісня сприймається зовсім інакше.

"Лютий я не люблю за те, що назавжди забрав тебе", — цей новий рядок у пісні відчутно переповнений болем. Настрій теж змінився — голос зірки звучить більш трагічно, але при цьому ніжно.

Новий "Сніг" емоційно рідний українцям, які пережили жах повномасштабного вторгнення 24 лютого 2024 року.

"Якщо хочеш йти — йди, повертатись тепер не смій, подаруй лиш на згадку ти поцілунок холодний свій", — ці рядки пісні тепер сприймаються не лише у контексті розлучення закоханих, а ще й нагадують нам про тих, кого ми втратили.

Люди про нове звучання

Підписники Ірини Білик дуже зраділи перезапису улюбленого хіта. Вони залишили свій відгук у коментарях під дописом і чекають на наступні переклади її пісень.

У придурка Кіркорова треба забрати право співати цю пісню.

У придурка Кіркорова треба забрати право співати цю пісню. Вчора переслухала багато Іриних пісень за ті роки і зрозуміла, що лише в Іри було стільки україномовних треків. Моя улюблена співачка і просто неймовірна жінка.

Ще дуже хочеться почути українською "мне не жаль".

Ось і неймовірний сюрприз. "Сніг" на українській мові. Щиро дякую, наша Ірино.

Ви найкраща співачка України.

Нагадаємо, що Ірина Білик згадала зворушливий вчинок Зеленського.

Раніше Ірина Білик переспівала українською пісню, присвячену Дікусару.