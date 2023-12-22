Нові сенси — Ірина Білик переспівала свій хіт солов‘їною
Українська співачка Ірина Білик переспівала свою популярну російськомовну пісню "Сніг" українською. Підписники артистки зреагували досить двояко.
Про це зірка повідомила в своєму instagram.
Ірина Білик заспівала українською
Українська популярна виконавиця Ірина Білик переспівала свій хіт "Сніг" рідною мовою і вклала у текст треку інші сенси. Пісня сприймається зовсім інакше.
"Лютий я не люблю за те, що назавжди забрав тебе", — цей новий рядок у пісні відчутно переповнений болем. Настрій теж змінився — голос зірки звучить більш трагічно, але при цьому ніжно.
Новий "Сніг" емоційно рідний українцям, які пережили жах повномасштабного вторгнення 24 лютого 2024 року.
"Якщо хочеш йти — йди, повертатись тепер не смій, подаруй лиш на згадку ти поцілунок холодний свій", — ці рядки пісні тепер сприймаються не лише у контексті розлучення закоханих, а ще й нагадують нам про тих, кого ми втратили.
Люди про нове звучання
Підписники Ірини Білик дуже зраділи перезапису улюбленого хіта. Вони залишили свій відгук у коментарях під дописом і чекають на наступні переклади її пісень.
- У придурка Кіркорова треба забрати право співати цю пісню.
- Вчора переслухала багато Іриних пісень за ті роки і зрозуміла, що лише в Іри було стільки україномовних треків. Моя улюблена співачка і просто неймовірна жінка.
- Ще дуже хочеться почути українською "мне не жаль".
- Ось і неймовірний сюрприз. "Сніг" на українській мові. Щиро дякую, наша Ірино.
- Ви найкраща співачка України.
Нагадаємо, що Ірина Білик згадала зворушливий вчинок Зеленського.
Раніше Ірина Білик переспівала українською пісню, присвячену Дікусару.
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