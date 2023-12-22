Новые смыслы — Ирина Билык перевыпустила свой хит на украинском языке
Украинская певица Ирина Билык перепела свою популярную русскоязычную песню "Снег" на родном языке. Подписчики артистки среагировали достаточно двояко.
Об этом звезда сообщила в своем instagram.
Ирина Билык спела по-украински
Украинская популярная исполнительница Ирина Билык перепела свой хит "Снег" на родном языке и вложила в текст трека другие смыслы. Песня воспринимается совсем по-иному.
"Февраль я не люблю за то, что навсегда забрал тебя", — эта новая строчка в песне ощутимо переполнена болью. Настроение тоже изменилось – голос звезды звучит более трагически, но при этом нежно.
Новый "Снег" эмоционально родной украинцам, пережившим ужас полномасштабного вторжения 24 февраля 2024 года.
"Если хочешь идти — иди, возвращаться теперь не смей, подари только на память ты поцелуй холодный свой", — эти строки песни теперь воспринимаются не только в контексте развода влюбленных, но и напоминают нам о тех, кого мы потеряли.
Люди о новом звучании
Подписчики Ирины Билык очень обрадовались перезаписи любимого хита. Они оставили свой отзыв в комментариях под сообщением и ждут последующих переводов ее песен.
- У придурка Киркорова нужно отнять право петь эту песню.
- Вчера переслушала многие песни Ирины за те годы и поняла, что только у Иры было столько украиноязычных треков. Моя любимая певица и просто невероятная женщина.
- Еще очень хочется услышать на украинском "мне не жалко".
- Вот и невероятный сюрприз. "Снег" на украинском языке. Спасибо, наша Ирина.
- Вы лучшая певица Украины.
Напомним, что Ирина Билык вспомнила трогательный поступок Зеленского.
Ранее Ирина Билык перепела украинской песне, посвященной Дикусару.
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