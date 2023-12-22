Новые смыслы — Ирина Билык перевыпустила свой хит на украинском языке

Певица Ирина Билык. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Украинская певица Ирина Билык перепела свою популярную русскоязычную песню "Снег" на родном языке. Подписчики артистки среагировали достаточно двояко.

Об этом звезда сообщила в своем instagram.

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Ирина Билык спела по-украински

Украинская популярная исполнительница Ирина Билык перепела свой хит "Снег" на родном языке и вложила в текст трека другие смыслы. Песня воспринимается совсем по-иному.

"Февраль я не люблю за то, что навсегда забрал тебя", — эта новая строчка в песне ощутимо переполнена болью. Настроение тоже изменилось – голос звезды звучит более трагически, но при этом нежно.

Новый "Снег" эмоционально родной украинцам, пережившим ужас полномасштабного вторжения 24 февраля 2024 года.

"Если хочешь идти — иди, возвращаться теперь не смей, подари только на память ты поцелуй холодный свой", — эти строки песни теперь воспринимаются не только в контексте развода влюбленных, но и напоминают нам о тех, кого мы потеряли.

Люди о новом звучании

Подписчики Ирины Билык очень обрадовались перезаписи любимого хита. Они оставили свой отзыв в комментариях под сообщением и ждут последующих переводов ее песен.

У придурка Киркорова нужно отнять право петь эту песню.

У придурка Киркорова нужно отнять право петь эту песню. Вчера переслушала многие песни Ирины за те годы и поняла, что только у Иры было столько украиноязычных треков. Моя любимая певица и просто невероятная женщина.

Еще очень хочется услышать на украинском "мне не жалко".

Вот и невероятный сюрприз. "Снег" на украинском языке. Спасибо, наша Ирина.

Вы лучшая певица Украины.

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