Олександр Терен станцював на протезах хіп-хоп — відео

Новий "Холостяк" Олександр Терен підірвав мережу запальними танцями з Монатіком
Військовий, блогер та головний герой популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько станцював на протезах. Український співак Монатік навчив ветерана хіп-хопу у шоу "Відвал ніг".
Його фрагмент був опублікований на сторінці військового в Instagram.
Олександр Терен танцює хіп-хоп
Після повернення із війська Олександр Терен створив розважальне шоу Відвал ніг або All інклюзив. У кожному випуску ветеран разом із українськими зірками на кріслах колісних відвідують різні міста України та перевіряють їх доступність для людей з інвалідністю.
В одному із сюжетів, героєм став співак Дмитро Монатік, який разом із Олександром провів "інспекцію" його рідного міста Луцьк. Вони відвідали не лише місцеві заклади, а й клуб "Сучасник" в якому Монатік вчився азів хіп-хопу більше семи років.
Дмитро вирішив не лише провести екскурсію рідними стінами, а й навчити танцювальним рухам Будько. Терен виявився не лише умілим спортсменом, а й танцюристом. Ветеран похизувався вмінням стояти на руках.
Українці захоплюються новим "Холостяком"
Користувачі соцмереж дякують Олександру Будько за потужну мотивацію. Українці зробили ветерану багато компліментів.
"Який ви крутий!".
"Сашко, ви — вогонь! Я з двома ногами так рухатись не можу".
"Хлопці ви дуже круті та неймовірно талановиті".
"Ти дуже крутий — Сашко! Наша підтримка і любов до тебе — безмежна!".
"Ви надзвичайно сильна та смілива людина".
Нагадаємо, ми писали про те, що новий "Холостяк" поділився шокуючими подробицями про те, як отримав важке поранення на фронті. А також ветеран розповів про літературу, яку зараз читає.
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