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Новий "Холостяк" Олександр Терен підірвав мережу запальними танцями з Монатіком

11 червня 2024 11:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Олександр Терен станцював на протезах хіп-хоп — відео
Військовий, блогер та головний герой популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Військовий, блогер та головний герой популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько станцював на протезах. Український співак Монатік навчив ветерана хіп-хопу у шоу "Відвал ніг".

Його фрагмент був опублікований на сторінці військового в Instagram.

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Олександр Терен танцює хіп-хоп

Після повернення із війська Олександр Терен створив розважальне шоу Відвал ніг або All інклюзив. У кожному випуску ветеран разом із українськими зірками на кріслах колісних відвідують різні міста України та перевіряють їх доступність для людей з інвалідністю.

В одному із сюжетів, героєм став співак Дмитро Монатік, який разом із Олександром провів "інспекцію" його рідного міста Луцьк. Вони відвідали не лише місцеві заклади, а й клуб "Сучасник" в якому Монатік вчився азів хіп-хопу більше семи років.

Дмитро вирішив не лише провести екскурсію рідними стінами, а й навчити танцювальним рухам Будько. Терен виявився не лише умілим спортсменом, а й танцюристом. Ветеран похизувався вмінням стояти на руках.

Новий "Холостяк" Олександр Терен підірвав мережу запальними танцями з Монатіком — відео - фото 1
Фрагмент з шоу "Відвал ніг". Фото: скриншот YouTube
Новий "Холостяк" Олександр Терен підірвав мережу запальними танцями з Монатіком — відео - фото 2
Фрагмент з шоу "Відвал ніг". Фото: скриншот YouTube
Новий "Холостяк" Олександр Терен підірвав мережу запальними танцями з Монатіком — відео - фото 3
Фрагмент з шоу "Відвал ніг". Фото: скриншот YouTube
Новий "Холостяк" Олександр Терен підірвав мережу запальними танцями з Монатіком — відео - фото 4
Фрагмент з шоу "Відвал ніг". Фото: скриншот YouTube
Новий "Холостяк" Олександр Терен підірвав мережу запальними танцями з Монатіком — відео - фото 5
Фрагмент з шоу "Відвал ніг". Фото: скриншот YouTube
Новий "Холостяк" Олександр Терен підірвав мережу запальними танцями з Монатіком — відео - фото 6
Фрагмент з шоу "Відвал ніг". Фото: скриншот YouTube

Українці захоплюються новим "Холостяком" 

Користувачі соцмереж дякують Олександру Будько за потужну мотивацію. Українці зробили ветерану багато компліментів.

"Який ви крутий!".

"Сашко, ви — вогонь! Я з двома ногами так рухатись не можу".

"Хлопці ви дуже круті та неймовірно талановиті". 

"Ти дуже крутий — Сашко! Наша підтримка і любов до тебе — безмежна!".

"Ви надзвичайно сильна та смілива людина".

Новий "Холостяк" Олександр Терен підірвав мережу запальними танцями з Монатіком — відео - фото 7
Коментарі під публікацією Олександра (Терена) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Нагадаємо, ми писали про те, що новий "Холостяк" поділився шокуючими подробицями про те, як отримав важке поранення на фронті. А також ветеран розповів про літературу, яку зараз читає.

Олександр "Терен" Будько
особа з інвалідністю
українські зірки
Дмитро Монатік
війна
танці

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