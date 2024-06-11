Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Новый "Холостяк" Александр Терен взорвал сеть зажигательными танцами с Монатиком arrow

Новый "Холостяк" Александр Терен взорвал сеть зажигательными танцами с Монатиком

11 июня 2024 11:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Александр Терен станцевал на протезах хип-хоп
Военный, блогер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Военный, блогер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько станцевал на протезах. Украинский певец Монатик научил ветерана хип-хопу в шоу "Відвал ніг".

Его фрагмент был опубликован на странице военного в Instagram.

Читайте также:

Александр Терен танцует хип-хоп

После возвращения из войска Александр Терен создал развлекательное шоу "Відвал ніг" или "All инклюзив". В каждом выпуске ветеран вместе с украинскими звездами на кресло-колясках посещают разные города Украины и проверяют их доступность для людей с инвалидностью.

В одном из сюжетов героем стал певец Дмитрий Монатик, который вместе с Александром провел "инспекцию" его родного города Луцк. Они посетили не только местные заведения, но и клуб "Современник", в котором Монатик учился азам хип-хопа более семи лет.

Дмитрий решил не только провести экскурсию по родным стенам, но и научить танцевальным движениям Будько. Терен оказался не только умелым спортсменом, но и танцором. Ветеран похвастался умением стоять на руках.

Новый "Холостяк" Александр Терен взорвал сеть зажигательными танцами с Монатиком — видео - фото 1
Фрагмент из шоу "Відвал ніг". Фото: скриншот YouTube
Новый "Холостяк" Александр Терен взорвал сеть зажигательными танцами с Монатиком — видео - фото 2
Фрагмент из шоу "Відвал ніг". Фото: скриншот YouTube
Новый "Холостяк" Александр Терен взорвал сеть зажигательными танцами с Монатиком — видео - фото 3
Фрагмент из шоу "Відвал ніг". Фото: скриншот YouTube
Новый "Холостяк" Александр Терен взорвал сеть зажигательными танцами с Монатиком — видео - фото 4
Фрагмент из шоу "Відвал ніг". Фото: скриншот YouTube
Новый "Холостяк" Александр Терен взорвал сеть зажигательными танцами с Монатиком — видео - фото 5
Фрагмент из шоу "Відвал ніг". Фото: скриншот YouTube
Новый "Холостяк" Александр Терен взорвал сеть зажигательными танцами с Монатиком — видео - фото 6
Фрагмент из шоу "Відвал ніг". Фото: скриншот YouTube

Украинцы увлекаются новым "Холостяком"

Пользователи соцсетей благодарят Александра Будько за мощную мотивацию. Украинцы сделали ветерану множество комплиментов.

"Какой вы крутой!".

"Сашка, вы — огонь! Я с двумя ногами так двигаться не могу".

"Ребята вы очень крутые и невероятно талантливые".

"Ты очень крут — Саша! Наша поддержка и любовь к тебе — безгранична!".

"Вы очень сильный и смелый человек".

Новый "Холостяк" Александр Терен взорвал сеть зажигательными танцами с Монатиком — видео - фото 7
Комментарии под публикацией Александра (Терена) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Напомним, мы писали о том, что новый "Холостяк" поделился шокирующими подробностями о том, как получил тяжелое ранение на фронте. А также ветеран рассказал о литературе, которую сейчас читает.

Александр "Терен" Будько
лицо с инвалидностью
украинские звезды
Дмитрий Монатик
война
танцы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор