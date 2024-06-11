Александр Терен станцевал на протезах хип-хоп

Военный, блогер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Военный, блогер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько станцевал на протезах. Украинский певец Монатик научил ветерана хип-хопу в шоу "Відвал ніг".

Его фрагмент был опубликован на странице военного в Instagram.

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После возвращения из войска Александр Терен создал развлекательное шоу "Відвал ніг" или "All инклюзив". В каждом выпуске ветеран вместе с украинскими звездами на кресло-колясках посещают разные города Украины и проверяют их доступность для людей с инвалидностью.

В одном из сюжетов героем стал певец Дмитрий Монатик, который вместе с Александром провел "инспекцию" его родного города Луцк. Они посетили не только местные заведения, но и клуб "Современник", в котором Монатик учился азам хип-хопа более семи лет.

Дмитрий решил не только провести экскурсию по родным стенам, но и научить танцевальным движениям Будько. Терен оказался не только умелым спортсменом, но и танцором. Ветеран похвастался умением стоять на руках.

Фрагмент из шоу "Відвал ніг". Фото: скриншот YouTube

Фрагмент из шоу "Відвал ніг". Фото: скриншот YouTube

Фрагмент из шоу "Відвал ніг". Фото: скриншот YouTube

Фрагмент из шоу "Відвал ніг". Фото: скриншот YouTube

Фрагмент из шоу "Відвал ніг". Фото: скриншот YouTube

Фрагмент из шоу "Відвал ніг". Фото: скриншот YouTube

Украинцы увлекаются новым "Холостяком"

Пользователи соцсетей благодарят Александра Будько за мощную мотивацию. Украинцы сделали ветерану множество комплиментов.

"Какой вы крутой!".

"Сашка, вы — огонь! Я с двумя ногами так двигаться не могу".

"Ребята вы очень крутые и невероятно талантливые".

"Ты очень крут — Саша! Наша поддержка и любовь к тебе — безгранична!".

"Вы очень сильный и смелый человек".

Комментарии под публикацией Александра (Терена) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Напомним, мы писали о том, что новый "Холостяк" поделился шокирующими подробностями о том, как получил тяжелое ранение на фронте. А также ветеран рассказал о литературе, которую сейчас читает.