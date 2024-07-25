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Обійшов Ельзу та короля Лева — "Думками навиворіт 2" встановив всесвітній рекорд

25 липня 2024 11:30
Анна Сірик - редактор
Анна Сірик
редактор
"Думками навиворіт 2" встановив рекорд в історії кіно — деталі
Мультфільм "Думками навиворіт 2". Фото: Pixar
Анна Сірик - редактор
Анна Сірик
редактор

Мультфільм "Думки навиворіт 2" практично щотижня встановлює нові рекорди. За час прокату він став найкасовішим анімаційним фільмом в історії.

Про це пише Variety.

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За 6 тижнів прокату фільм заробив 601 мільйон доларів на внутрішньому ринку та 861 мільйон доларів на міжнародному. Загалом сума сягнула 1,46 мільярда доларів.

Раніше першість тримав мультфільм "Крижане серце II", який у свій час зібрав 1,45 мільярда доларів США.

Також "Думками навиворіт 2" обігнав за кількістю проданих квитків навіть рожеву епопею "Барбі". Він зайняв 13 місце в рейтингу найпопулярніших фільмів усіх часів. 

Мультфільм "Думками навиворіт 2" встановив рекорд в історії кіно. Фото: Pixar
Мультфільм "Думками навиворіт 2" встановив рекорд в історії кіно. Фото: Pixar

Цікаво, що виробництво проєкту коштувало 200 мільйонів доларів. Продовження вийшло через 10 років після прем'єри першої частини та здобуло популярність завдяки новим персонажам — тривога, заздрість, збентеження та ностальгія. Комедійний хаос не залишився без уваги та визнання.

"Думками навиворіт 2" обігнав "Барбі" по продажу квитків. Фото: Pixar
"Думками навиворіт 2" обігнав "Барбі" по продажу квитків. Фото: Pixar

Також сиквел Pixar є найшвидшим анімаційним фільмом, який перетнув планку в 1 мільярд доларів за 19 днів. Нагадаємо, що мультфільм вже став найкасовішим фільмом 2024 року. Стало відомо, хто буде головним героєм 4 сезону "Бріджертонів".

кіно рекорд гроші мультфільми Барбі

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