Про кого зніматимуть четвертий сезон "Бріджертонів" — тизер

Серіал "Бріджертони". Фото: Netflix

Кінокомпанія Netflix представила тизер четвертого сезону серіалу "Бріджертони". Цього разу головним героєм стане Бенедикт Бріджертон.

Відео виклали в YouTube.

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У центрі 4 сезону вже культового серіалу 21 століття "Бріджертони" опинився гульвіса та милий другий син Бенедикт. Він не прагне ставити сімейною людиною, допоки на балу не зустрічає таємничу незнайомку. Вона полонить його серце назавжди.

Четвертий сезон розповість історію Бенедикта Бріджертона. Фото: Netflix

"Увагу Бенедикта привертає чарівна жінка на ім’я Леді в Срібному. Це відбувається на балу-маскараді Вайолет Бріджертон. Є багато деталей, які хочеться розповісти, але, ймовірно, варто почекати", — розповідають творці серіалу.

Актор Люк Томпсон у тизері. Фото: скриншот

У тизері ми бачимо бекстейдж фільмування, де актору Люку Томпсону (він грає Бенедикта) передають костюм для "балу маскараду". Він здивована його приймає і ймовірно вирушає на знімання. Реліз 4 сезону обіцяють у березні наступного року.

Нагадаємо, акторка з серіалу "Бріджертони" зустрілась з переселенцями з України. Також зірка третього сезону стала обличчям бренду Кім Кардаш'ян.