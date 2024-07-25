"Мыслями наизнанку 2" установил рекорд в истории кино.

Обошел Эльзу и короля Льва — "Головоломка 2" установил всемирный рекорд
Мультфильм "Головоломка 2" практически еженедельно устанавливает новые рекорды. За время проката он стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
Об этом пишет Variety.
"Головоломка 2" — самый кассовый мультфильм в истории
За 6 недель проката фильм заработал 601 миллион долларов на внутреннем рынке и 861 миллион долларов на международном рынке. В общей сложности сумма достигла 1,46 миллиарда долларов.
Ранее первенство держал мультфильм "Ледяное сердце II", в свое время собравший 1,45 миллиарда долларов США.
Также "Головоломка 2" обогнал по количеству проданных билетов даже розовую эпопею "Барби". Он занял 13-е место в рейтинге самых популярных фильмов всех времен.
Интересно, что производство проекта обошлось в 200 миллионов долларов. Продолжение вышло через 10 лет после премьеры первой части и обрело популярность благодаря новым персонажам — тревога, зависть, смущение и ностальгия. Комедийный хаос не остался без внимания и признания.
Также сиквел Pixar является самым быстрым анимационным фильмом, пересекшим планку в 1 миллиард долларов за 19 дней. Напомним, что мультфильм уже стал самым кассовым фильмом в 2024 году. Стало известно, кто будет главным героем 4 сезона "Бриджертонов".
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