"Мыслями наизнанку 2" установил рекорд в истории кино.

Мультфильм "Головоломка 2". Фото: Pixar

Мультфильм "Головоломка 2" практически еженедельно устанавливает новые рекорды. За время проката он стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.

Об этом пишет Variety.

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За 6 недель проката фильм заработал 601 миллион долларов на внутреннем рынке и 861 миллион долларов на международном рынке. В общей сложности сумма достигла 1,46 миллиарда долларов.

Ранее первенство держал мультфильм "Ледяное сердце II", в свое время собравший 1,45 миллиарда долларов США.

Также "Головоломка 2" обогнал по количеству проданных билетов даже розовую эпопею "Барби". Он занял 13-е место в рейтинге самых популярных фильмов всех времен.

Мультфильм "Головоломка 2" установил рекорд в истории кино. Фото: Pixar

Интересно, что производство проекта обошлось в 200 миллионов долларов. Продолжение вышло через 10 лет после премьеры первой части и обрело популярность благодаря новым персонажам — тревога, зависть, смущение и ностальгия. Комедийный хаос не остался без внимания и признания.

"Головоломка 2" обогнал "Барби" по продаже билетов. Фото: Pixar

Также сиквел Pixar является самым быстрым анимационным фильмом, пересекшим планку в 1 миллиард долларов за 19 дней. Напомним, что мультфильм уже стал самым кассовым фильмом в 2024 году. Стало известно, кто будет главным героем 4 сезона "Бриджертонов".