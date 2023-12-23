Огнєвіч відповіла на запитання підписників щодо скасування своїх концертів

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: Instagram/zlata.ognevich

Співачка Злата Огнєвіч скасувала концерт на Різдво, 25 грудня, який був запланований у Миколаєві. Не відвідають шанувальники артистки й інші шоу. Причиною стала агенція Star Label в особі її власника Тараса Доненка, який зник із грошима. Деякі шанувальники все одно вимагають, аби Злата виступила.

Аби відповісти на незручні запитання, Огнєвіч записала відео, яке опублікувала у своєму Instagram.

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Одна з підписниць співачки зауважила, що Злата має все одно виступити, а потім вже судитись. Мовляв, люди купували квитки на її концерт, а Тарас Доценко є найманим нею працівником. Втім, як виявилось, це не зовсім так.

"Організацією концертів займається концертний промоутер. Який орендує зали, техніку, платить гонорари всій команді, проводить заселення. Одним словом — займається багатьма різними питаннями, пов’язаними з організацією концертів. В даному випадку я виступаю в ролі найманої особи, яку найняли для виступу і наразі, не маю іншого концертного промоутера, який з нуля організує концерти. Про те, яку суму не повернули мені особисто (за чесно зроблену роботу на концертах), — тут казати не буду", — зауважила Злата.

Огнєвіч зауважила, що компанія, власником якої є Тарас Доненко, виступала одним з квиткових операторів. І саме кошти за всі квитки, які було придбано через Star Label, знаходяться у шахрая.

"Ця особа зникла і на контакт не виходить. Ми робимо все можливе, щоб його знайти і щоб він повернув кошти за квитки вам… Це буде дуже резонансна справа", — підсумувала Огнєвіч.

У неприємній ситуації опинився й гурт "СКАЙ", організацією концертів яких займався саме Тарас Доненко, якого розшукують правоохоронні органи.

Скриншот: Instagram/zlata.ognevich

Нагадаємо, раніше ми писали, що експрацівниця Facebook викрала в компанії чотири мільйони доларів. Також ми розповідали, що Forbes оприлюднив імена шахраїв, яких випадково вніс у список найуспішніших людей.