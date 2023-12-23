Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Огневич ответила на вопросы подписчиков об отмене своих концертов arrow

Огневич ответила на вопросы подписчиков об отмене своих концертов

23 декабря 2023 09:38
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Огневич ответила на вопросы подписчиков об отмене своих концертов
Певица Злата Огневич. Фото: Instagram/zlata.ognevich
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певица Злата Огневич отменила концерт на Рождество, 25 декабря, запланированный концерт в Николаеве. Не посетят любители артистки и другие шоу. Причиной стало агентство Star Label в лице ее владельца, исчезнувшего с деньгами, Тараса Доненко. Некоторые поклонники все равно требуют, чтобы Злата выступила.

Чтобы ответить на неудобные вопросы, Огневич записала видео, которое опубликовала в своем Instagram.

Читайте также:

Злата Огневич об отмененных концертах

Одна из подписчиц певицы отметила, что Злата должна все равно выступить, а потом уже судиться. Мол, люди покупали билеты на ее концерт, а Тарас Доценко наемный ею работник. Впрочем, как выяснилось, это не совсем так.

"Организацией концертов занимается концертный промоутер. Который арендует залы, технику, платит гонорары всей команде, проводит заселение. Одним словом — занимается многими разными вопросами, связанными с организацией концертов. В данном случае я выступаю в роли наемного лица, нанятого для выступления. И пока нет другого концертного промоутера, который с нуля организует концерты. О том, какую сумму не вернули мне лично (за честно сделанную работу на концертах), — здесь говорить не буду", — отметила Злата.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Огневич отметила, что компания, владельцем которой является Тарас Доненко, выступала одним из билетных операторов. И именно средства за все билеты, приобретенные через Star Label, находятся у мошенника.

"Этот человек исчез и на контакт не выходит. Мы делаем все возможное, чтобы его найти и чтобы он вернул средства за билеты вам… Это будет очень резонансное дело", — подытожила Огневич.

В неприятной ситуации оказалась и группа "СКАЙ", организацией концертов которых занимался именно Тарас Доненко, разыскиваемый правоохранительными органами.

Скриншот: Instagram/zlata.ognevich

Напомним, ранее мы писали, что экс-работница Facebook похитила у компании четыре миллиона долларов. Также мы рассказывали, что Forbes обнародовал имена мошенников, случайно внесенных в список самых успешных людей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

Актуальное по теме