Огневич ответила на вопросы подписчиков об отмене своих концертов

Певица Злата Огневич. Фото: Instagram/zlata.ognevich

Певица Злата Огневич отменила концерт на Рождество, 25 декабря, запланированный концерт в Николаеве. Не посетят любители артистки и другие шоу. Причиной стало агентство Star Label в лице ее владельца, исчезнувшего с деньгами, Тараса Доненко. Некоторые поклонники все равно требуют, чтобы Злата выступила.

Чтобы ответить на неудобные вопросы, Огневич записала видео, которое опубликовала в своем Instagram.

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Одна из подписчиц певицы отметила, что Злата должна все равно выступить, а потом уже судиться. Мол, люди покупали билеты на ее концерт, а Тарас Доценко наемный ею работник. Впрочем, как выяснилось, это не совсем так.

"Организацией концертов занимается концертный промоутер. Который арендует залы, технику, платит гонорары всей команде, проводит заселение. Одним словом — занимается многими разными вопросами, связанными с организацией концертов. В данном случае я выступаю в роли наемного лица, нанятого для выступления. И пока нет другого концертного промоутера, который с нуля организует концерты. О том, какую сумму не вернули мне лично (за честно сделанную работу на концертах), — здесь говорить не буду", — отметила Злата.

Огневич отметила, что компания, владельцем которой является Тарас Доненко, выступала одним из билетных операторов. И именно средства за все билеты, приобретенные через Star Label, находятся у мошенника.

"Этот человек исчез и на контакт не выходит. Мы делаем все возможное, чтобы его найти и чтобы он вернул средства за билеты вам… Это будет очень резонансное дело", — подытожила Огневич.

В неприятной ситуации оказалась и группа "СКАЙ", организацией концертов которых занимался именно Тарас Доненко, разыскиваемый правоохранительными органами.

Скриншот: Instagram/zlata.ognevich

Напомним, ранее мы писали, что экс-работница Facebook похитила у компании четыре миллиона долларов. Также мы рассказывали, что Forbes обнародовал имена мошенников, случайно внесенных в список самых успешных людей.