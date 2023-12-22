Вкрав гроші для ЗСУ — Злата Огнєвіч і гурт "СКАЙ" скасували концерти через шахрая

Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Співачка Злата Огнєвіч і гурт "Скай", які мали давати концерти на Різдво, скасували їх. Причиною стало шахрайство концертної компанії Star Label.

Про це зірка розповіла в instagram.

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Українська співачка Злата Огнєвіч повідомила неприємну новину, черз яку вона не спить вже другу добу. Коцертна компанія Star Label, яка організовувала її виступи, виявилась шахрайською.

"Мене це глибоко вразило і шокувало. Коцертна компанія Star Label виявилась шахрайською. ЇЇ засновник Тарас Доненко — шахрай та безвідповідальна людина. Наразі його місце знаходження невідоме. У зв'язку з цими обставинами я, на превеликий жаль, змушена скасувати мої концерти", — повідомила зірка.

Злата Огнєвіч розповіла, що кошти, які вона планувала задонатити на потребу ЗСУ, знаходяться у цього шахрая. Зірка запевнила, що притягне його до відповідальності, правоохороні органи вже шукають чоловіка.

"Мені дуже прикро, що ви ми не побачимось з вами на концертах. Мені дуже прикро, що ви по-іншому планували провести Різдво і я також. Але я вірю в краще. Я вірю в людей, які на боці правди. Я буду боротися за цю правду", — заявила зірка.

Постраждала не тільки Огнєвіч

Концертна шахрайська компанія підклала свиню і гурту "СКАЙ", лідером якого є Олег Собчук. Він повідомив, що вони відміняють концерт 23 грудня у Франківську. Винен у цьому Тарас Доненко, який вчинив максимально безвідповідально. Нині гурт "бореться" за концерти у Львові та Одесі, які мають відбутися на Різдво.

"Кошти за придбані квитки мають бути повернені у повному обсязі квитковими операторами, у яких було придбано квитки", — повідомив гурт.

Нагадаємо, що епатажний блогер зробив зі Злати Огнєвіч Анну Трінчер.

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