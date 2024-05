Хто став найбагатшим британським музикантом з мільярдом фунтів стерлінгів

Концерт британського музиканта Пола Маккартні. Фото: Instagram/paulmccartney

Творці щорічного списку Sunday Times Rich List склили список найбагатших людей Великої Британії. Згідно з оновленим рейтингом вперше музикант Сполученого Королівства став мільярдером.

Про це повідомляє Associated Press.

Пол Маккартні став мільярдером

Колишній басист легендарного гурту The Beatles, 81-річний Пол Маккартні став першим британським музикантом, статки якого оцінюються в один мільярд фунтів стерлінгів (1,27 млрд доларів). Статки артиста та його дружини Ненсі Шевелл зросли на 50 млн фунтів стерлінгів (635 млн доларів).

Поповнити банківський рахунок Маккартні вдалось завдяки турне Got Back та роялті. У листопаді минулого року вийшла не видана раніше пісня Now and Then гурту The Beatles, яка очолила музичні чарти у Великій Британії, США та інших країнах. Маккартні та Рінго Старр доповнили демотрек, записаний у 1977 році покійним Джоном Ленноном, гітарною партією Джорджа Гаррісона, який помер у 2001-му.

У загальному списку 350 найбагатших людей Великої Британії Маккартні посів 165 місце. Перше місце в Гопі Хіндудже та його родині. Вони володіють банківським, медійним та розважальним конгломератом Hinduja Group. Їхній стан оцінили в 37 млрд фунтів стерлінгів.

До рейтингу також увійшли співак Елтон Джон (470 млн фунтів стерлінгів) та письменниця Джоан Роулінг (зокрема написала книги про Гаррі Поттера). Статки останньої оцінили у 945 млн фунтів стерлінгів.

