Том Гарді поголив голову — фото

Британський актор Том Гарді. Фото: Reuters

Харизматичний британський актор Том Гарді змінив імідж. Зірка "Венома" поголив голову напередодні прем'єри драматичного трилеру "Байкери", у якому він зіграв головну роль.

Про це пише Daily Mail.

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Із новою зачіскою актора помітили папараці під час обіду в лондонському ресторані Pret A Manger.

Зірка "Венома" продемонстрував своє тіло у татуюваннях перед прем'єрою стрічки "Байкери", яка стартує у червні.

Том підкреслив спортивну фігуру чорною обтислою футболкою та брюками чінос кольору хакі. Актор доповнив образ темними сонцезахисними окулярами, чорно-білими кросівками Nike та стильним годинником.

Британський актор Том Гарді. Фото: GoffPhotos

Британський актор Том Гарді. Фото: GoffPhotos

Британський актор Том Гарді. Фото: GoffPhotos

Британський актор Том Гарді. Фото: GoffPhotos

Стрічка "Байкери" розповідає про розвиток мотоклубу Середнього Заходу, який за десятиліття перетворився з місця збору місцевих аутсайдерів до найбільш небезпечної банди. Драматичний трилер вийде в кінотеатрах 21 червня.

Нагадаємо, зірка Малефісенти кардинально змінила зачіску. А також раніше Фокс вразила синім кольором волосся.