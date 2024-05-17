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Том Гарді кардинально змінив образ напередодні прем'єри нової стрічки — фото

17 травня 2024 16:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Том Гарді поголив голову — фото
Британський актор Том Гарді. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Харизматичний британський актор Том Гарді змінив імідж. Зірка "Венома" поголив голову напередодні прем'єри драматичного трилеру "Байкери", у якому він зіграв головну роль.

Про це пише Daily Mail.

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Том Гарді став ще брутальнішим

Із новою зачіскою актора помітили папараці під час обіду в лондонському ресторані Pret A Manger.

Зірка "Венома" продемонстрував своє тіло у татуюваннях перед прем'єрою стрічки "Байкери", яка стартує у червні.

Том підкреслив спортивну фігуру чорною обтислою  футболкою та брюками чінос кольору хакі. Актор доповнив образ темними сонцезахисними окулярами, чорно-білими кросівками Nike та стильним годинником.

Том Гарді поголив голову
Британський актор Том Гарді. Фото: GoffPhotos
Том Гарді "спалився" з вейпом
Британський актор Том Гарді. Фото: GoffPhotos
Том Гарді змінив зачіску
Британський актор Том Гарді. Фото: GoffPhotos
Том Гарді відпочиває в Лондоні
Британський актор Том Гарді. Фото: GoffPhotos

Стрічка "Байкери" розповідає про розвиток мотоклубу Середнього Заходу, який за десятиліття перетворився з місця збору місцевих аутсайдерів до найбільш небезпечної банди. Драматичний трилер вийде в кінотеатрах 21 червня.

Нагадаємо, зірка Малефісенти кардинально змінила зачіску. А також раніше Фокс вразила синім кольором волосся.

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