Том Гарді поголив голову — фото

Том Гарді кардинально змінив образ напередодні прем'єри нової стрічки — фото
Харизматичний британський актор Том Гарді змінив імідж. Зірка "Венома" поголив голову напередодні прем'єри драматичного трилеру "Байкери", у якому він зіграв головну роль.
Про це пише Daily Mail.
Том Гарді став ще брутальнішим
Із новою зачіскою актора помітили папараці під час обіду в лондонському ресторані Pret A Manger.
Зірка "Венома" продемонстрував своє тіло у татуюваннях перед прем'єрою стрічки "Байкери", яка стартує у червні.
Том підкреслив спортивну фігуру чорною обтислою футболкою та брюками чінос кольору хакі. Актор доповнив образ темними сонцезахисними окулярами, чорно-білими кросівками Nike та стильним годинником.
Стрічка "Байкери" розповідає про розвиток мотоклубу Середнього Заходу, який за десятиліття перетворився з місця збору місцевих аутсайдерів до найбільш небезпечної банди. Драматичний трилер вийде в кінотеатрах 21 червня.
Нагадаємо, зірка Малефісенти кардинально змінила зачіску. А також раніше Фокс вразила синім кольором волосся.
Читайте Новини.LIVE!