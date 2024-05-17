Кто стал самым богатым британским музыкантом с миллиардом фунтов стерлингов

Объявили имя музыканта, ставшего первым британским миллиардером
Создатели ежегодного списка Sunday Times Rich List составили список самых богатых людей Великобритании. Согласно обновленному рейтингу впервые музыкант Соединенного Королевства стал миллиардером.
Об этом сообщает Associated Press.
Пол Маккартни стал миллиардером
Бывший басист легендарной группы The Beatles, 81-летний Пол Маккартни стал первым британским музыкантом, состояние которого оценивается в один миллиард фунтов стерлингов (1,27 млрд долларов). Состояние артиста и его жены Нэнси Шевелл выросло на 50 млн фунтов стерлингов (635 млн долларов).
Пополнить банковский счет Маккартни удалось благодаря турне Got Back и роялти. В ноябре прошлого года вышла не изданная ранее песня Now and Then группы The Beatles, возглавившая музыкальные чарты в Великобритании, США и других странах. Маккартни и Ринго Старр дополнили демотрек, записанный в 1977 году покойным Джоном Ленноном, гитарной партией Джорджа Гаррисона, скончавшегося в 2001-м.
В общем списке 350 самых богатых людей Великобритании Маккартни занял 165 место. Первое место в Хопе Хиндудже и его семьи. Они владеют банковским, медийным и развлекательным конгломератом Hinduja Group. Их состояние было оценено в 37 млрд фунтов стерлингов.
В рейтинг также вошли певец Элтон Джон (470 млн фунтов стерлингов) и писательница Джоан Роулинг (в том числе написала книги о Гарри Поттере). Состояние последней оценили в 945 млн фунтов стерлингов.
Напомним, ранее мы писали, что внук Пола Маккартни закрутил роман с внучкой Билла Гейтса. Также мы рассказывали, что актер Том Харди кардинально сменил образ накануне премьеры новой ленты.
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