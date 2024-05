Кто стал самым богатым британским музыкантом с миллиардом фунтов стерлингов

Концерт британского музыканта Пола Маккартни. Фото: Instagram/paulmccartney

Создатели ежегодного списка Sunday Times Rich List составили список самых богатых людей Великобритании. Согласно обновленному рейтингу впервые музыкант Соединенного Королевства стал миллиардером.

Об этом сообщает Associated Press.

Читайте также:

Пол Маккартни стал миллиардером

Бывший басист легендарной группы The Beatles, 81-летний Пол Маккартни стал первым британским музыкантом, состояние которого оценивается в один миллиард фунтов стерлингов (1,27 млрд долларов). Состояние артиста и его жены Нэнси Шевелл выросло на 50 млн фунтов стерлингов (635 млн долларов).

Пополнить банковский счет Маккартни удалось благодаря турне Got Back и роялти. В ноябре прошлого года вышла не изданная ранее песня Now and Then группы The Beatles, возглавившая музыкальные чарты в Великобритании, США и других странах. Маккартни и Ринго Старр дополнили демотрек, записанный в 1977 году покойным Джоном Ленноном, гитарной партией Джорджа Гаррисона, скончавшегося в 2001-м.

В общем списке 350 самых богатых людей Великобритании Маккартни занял 165 место. Первое место в Хопе Хиндудже и его семьи. Они владеют банковским, медийным и развлекательным конгломератом Hinduja Group. Их состояние было оценено в 37 млрд фунтов стерлингов.

В рейтинг также вошли певец Элтон Джон (470 млн фунтов стерлингов) и писательница Джоан Роулинг (в том числе написала книги о Гарри Поттере). Состояние последней оценили в 945 млн фунтов стерлингов.

