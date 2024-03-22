"Океан Ельзи" вперше за 20 років зазвучав англійською

Український гурт "Океан Ельзи". Фото: instagram.com/okeanelzy_official/

Відомий український гурт Океан Ельзи вперше за двадцять років презентував трек англійською мовою під назвою "Voices Are Rising". Через потужну атаку на нашу країну напередодні прем'єри, музиканти вирішили відкласти гучне промо, опублікували пісню, і просто подякували нашим захисникам та енергетикам.

Кліп артисти виклали на YouTube.

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Музичний гурт запланував гучне промо для своєї першої пісні з нового англомовного альбому, однак масований ракетний удар по Україні змінив їх плани. Артисти вирішили, що великі прем'єри недоцільні у сьогоднішній день та опублікувавши нову пісню, просто подякували нашим захисникам та енергетикам за можливість творити.

"Наша нова музична історія. Voices Are Rising - це перша пісня нашого першого англомовного альбому. Тут мали б бути великі тексти, розповіді і пресрелізи. Але сьогодні ми хочемо аби ви просто послухали пісню та, найголовніше, пам'ятали, що світло завжди переможе темряву. Наші українські голоси вже здійнялись завдяки тим, хто щохвилини боронить, відновлює, несе своє світло!", — йдеться у повідомленні гурту.

Українці подякували музикантам за чудову композицію. Користувачі мережі вважають, що такі потужні пісні неабияк підтримують у такий складний час. Дехто порівняв їх нове звучання із популярними світовими гуртами "QUEEN", Imagine Dragons та Thirty Seconds to Mars.

"Ваша музика — це світло у ці темні часи. Дякую за мистецтво і справжню музику. Пісня закохує з перших нот".

"Дякуємо. важкий день, але творчість надихає".

"Неймовірно! Це вражає до сліз, до всього... Нехай світ почує цю пісню, написану душею Святослава Вакарчука — і допоможе українцям не лишитися в темних водах імперії зла. Дякуємо, від серця".

"Хто б подумав, що ОЕ англійською буде так круто! Супер трек! Мені віяє якимось міксом з Квіна та Джареда Лєто з Imagine Dragons, дуже сподобалось".\

Коментарі про піснею "Voices Are Rising". Фото: скриншот YouTube

Нагадаємо, ми повідомляли, що Вакарчук зібрав три з половиною мільйони гривень для "Азову". Також ми писали, що Святослав Вакарчук заспівав для військових за 40 км від кордону з Росією.