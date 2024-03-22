"Океан Эльзы" впервые за 20 лет зазвучал на английском

Украинская группа "Океан Эльзы". Фото: instagram.com/okeanelzy_official/

Известная украинская группа Океан Эльзы впервые за двадцать лет презентовала трек на английском языке под названием Voices Are Rising. Из-за мощной атаки на нашу страну накануне премьеры музыканты решили отложить громкое промо, опубликовали песню и просто поблагодарили наших защитников и энергетиков.

Клип артисты выложили на YouTube.

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Музыкальная группа запланировала громкое промо для своей первой песни из нового англоязычного альбома, однако массированный ракетный удар по Украине изменил их планы. Артисты решили, что крупные премьеры нецелесообразны в сегодняшний день, и, опубликовав новую песню, просто поблагодарили наших защитников и энергетиков за возможность творить.

"Наша новая музыкальная история. Voices Are Rising — это первая песня нашего первого англоязычного альбома. Здесь должны быть большие тексты, рассказы и пресрелизы. Но сегодня мы хотим, чтобы вы просто послушали песню и, самое главное, помнили, что свет всегда победит тьму. Наши украинские голоса уже поднялись благодаря тем, кто ежеминутно защищает, восстанавливает, несет свой свет!" — говорится в сообщении группы.

Украинцы поблагодарили музыкантов за отличную композицию. Пользователи сети считают, что такие мощные песни очень поддерживают в такое сложное время. Некоторые сравнили их новое звучание с популярными мировыми группами QUEEN, Imagine Dragons и Thirty Seconds to Mars.

"Ваша музыка — это свет в эти темные времена. Спасибо за искусство и настоящую музыку. Песня влюбляет с первых нот".

"Спасибо. Трудный день, но творчество вдохновляет".

"Невероятно! Это поражает до слез... Пусть мир услышит эту песню, написанную душой Святослава Вакарчука, и поможет украинцам не остаться в темных водах империи зла. Спасибо, от сердца".

"Кто бы подумал, что ОЭ на английском будет так круто! Супер трек! Мне веет каким-то миксом из Квина и Джареда. Лето из Imagine Dragons очень понравилось".

Комментарии о песне "Voices Are Rising". Фото: скриншот YouTube

Напомним, мы сообщали, что Вакарчук собрал три с половиной миллиона гривен для "Азова". Также мы писали, что Святослав Вакарчук спел для военных в 40 км от границы с Россией.